Восстановление кафе и ресторанов может занять более двух лет

По подсчетам Россельхозбанка, рынок общепита может вырасти на 17% уже в 2021 году и тем самым частично отыграть падение в 21%, которое наблюдалось по итогам 11 месяцев 2019 года. После снижения оборотов на 46% в апреле-мае 2020 года, когда действовали самые жесткие ограничения из-за COVID-19, падение стало замедляться. А сейчас, когда условия работы кафе и ресторанов смягчены, рынок пошел в рост.
"Среди основных драйверов - накопленный спрос, люди соскучились по "выходам в свет", сезонность - в летний период активное посещение точек общепита возрастает, а также наличие свободной инфраструктуры. Не пережившие пандемию компании освободили площади, которые могут быть заняты новыми, а также теми, кто остался на плаву", - считает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.
Рост на 17% все равно не компенсирует реальные потери, которые могут еще дать о себе знать в 2021 году, считает председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребрынка Александр Борисов. Поэтому прогнозы делать рано. "Слишком много факторов будет влиять на ситуацию - от реальных доходов населения до скорости и полноты его вакцинации", - считает эксперт.
По его мнению, коронакризис и его последствия переживут лишь те форматы питания вне дома, которые сумели сохранить хоть какую-то финансовую подушку безопасности и костяк персонала. В первую очередь, это сетевой фастфуд, а также авторские рестораны fine dining, которые время от времени открываются даже в непростое время. Эксперт также не исключает, что будет со временем расти сегмент кафе и ресторанов семейного бизнеса.