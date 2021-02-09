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09.02.2021 21:32
Рубрика: Общество

ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей

Текст: Ольга Игнатова
Версию об искусственном происхождении коронавируса во Всемирной организации здравоохранения считают маловероятной.

По информации ВОЗ, экспертная группа изучила четыре потенциальные гипотезы распространения SARS-CoV-2. Как заявил глава экспертной группы Питер Бен Эмбарек, отвергнуты две версии - о заражении человека напрямую от летучих мышей и о лабораторной утечке коронавируса.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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"Первая - это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия - это цепочка продуктов, в особенности замороженных, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя - это возможность инцидента, связанного с лабораторией", - рассказал Эмбарек (цитата по РИА Новости).

Про словам Бен Эмбарека, на сегодняшний день приоритетная версия - это передача вируса через промежуточный носитель. Полностью не отметается и гипотеза передачи вируса через поверхность замороженных продуктов. При этом предполагается, что вирус был транспортирован издалека.

"Поскольку Ухань не находится рядом со средой, где водятся летучие мыши, то прямая передача от летучей мыши в Ухане маловероятна. И поэтому мы попытались найти, какие другие животные могли бы стать переносчиками вируса", - добавил глава группы.

По его словам, поиск промежуточного звена будет продолжаться. В ВОЗ пока не установили, как вирус все-таки попал на рынок морепродуктов в Ухане.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В Минздраве назвали температуру, которую "любит" коронавирус

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико пояснил "Российской газете", что промежуточные хозяева у коронавирусов - разные. В случае с SARS (атипичная пневмония) - это были мелкие млекопитающие (гималайские циветты, барсуки, енотовидные собаки и др). Для возбудителя MERS (ближневосточный респираторный синдром) - одногорбые верблюды (дромадеры).

"В нашем случае считается, что это мелкие млекопитающие муравьеды - панголины (геномная последовательность на 99% идентична геному коронавируса). Переход возбудителя от животного к человеку, адаптация его к новой экологической нише, приобретение способности к последующей передаче в человеческой популяции в ряде случаев происходит довольно быстро и всегда несет в себе колоссальную опасность развития эпидемий", - подчеркнул ученый.

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