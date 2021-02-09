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09.02.2021 11:56
Рубрика: Общество

ВОЗ: "Спутник V" может стать препаратом международных гуманитарных программ

Текст: Ирина Невинная

В ВОЗ выразили надежду, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" станет одним из препаратов, которые поставляются странам-участницам в рамках программы COVAX.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
"Спутник V" прошел этап консультаций для оформления регистрации в Евросоюзе

"Мы надеемся, что вакцина НИЦ имени Гамалеи присоединится к COVAX при условии, что она будет внесена в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ВОЗ.

8 февраля в ВОЗ прошли очередные консультации о предоставлении дополнительных данных по российской вакцине. Следующая встреча по этой теме запланирована на 15 февраля.

ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям запустила программу COVAХ по поддержке разработки, производства и распространения в мире инновационных препаратов, направленных на борьбу с пандемией. В рамках данной программы государства, располагающие более высоким уровнем дохода, субсидируют закупки для менее обеспеченных стран. В настоящее время COVAX имеет соглашения с производителями вакцин из Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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