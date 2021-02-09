За год ликвидированы 22 свалки и вредных полигона

В 2020 году в России ликвидировано 22 объекта накопленного вреда окружающей среде, сообщает Минприроды.

Работы в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" завершены в Татарстане, Удмуртии, Чечне, Московской, Владимирской, Кировской, Тамбовской, Нижегородской областях.

В Подмосковье были рекультивированы пять мусорных полигонов: "Долгопрудный", "Аннино" (в районе города Руза), "Кулаковский" (недалеко от Чехова), "Дубна Правобережная", "Княжьи Горы" (шоссе Москва-Рига).

Три свалки убраны во Владимирской области, по две в Удмуртской и Чувашской Республиках.

В Нижегородской области ликвидировано два наиболее опасных объекта в Дзержинске: шламонакопитель "Белое море" и полигон твердых бытовых отходов "Игумново".

Площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель - более 250 га.

Минприроды получает новые заявки на рекультивацию от регионов, отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.