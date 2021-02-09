За сутки в России подтверждено 15 019 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 9,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1584
- 2 Санкт-Петербург 1078
- 3 Московская область 903
- 4 Нижегородская область 457
- 5 Воронежская область 369
- 6 Ростовская область 356
- 7 Самарская область 300
- 8 Свердловская область 289
- 9 Пермский край 269
- 10 Челябинская область 269
- 11 Иркутская область 256
- 12 Красноярский край 251
- 13 Вологодская область 245
- 14 Саратовская область 242
- 15 Волгоградская область 232
- 16 Архангельская область 227
- 17 Ставропольский край 220
- 18 Пензенская область 210
- 19 Ленинградская область 203
- 20 Забайкальский край 197
- 21 Тверская область 180
- 22 Приморский край 180
- 23 Краснодарский край 179
- 24 Хабаровский край 178
- 25 Республика Карелия 175
- 26 Ярославская область 174
- 27 Алтайский край 174
- 28 Калининградская область 170
- 29 Курская область 169
- 30 Ульяновская область 166
- 31 Республика Башкортостан 165
- 32 Тульская область 163
- 33 Белгородская область 163
- 34 Омская область 162
- 35 Смоленская область 160
- 36 Брянская область 160
- 37 Ивановская область 155
- 38 Астраханская область 155
- 39 Кировская область 154
- 40 Орловская область 149
- 41 Калужская область 147
- 42 Владимирская область 145
- 43 Липецкая область 143
- 44 Оренбургская область 143
- 45 Мурманская область 141
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 138
- 47 Тамбовская область 137
- 48 Республика Бурятия 131
- 49 Республика Коми 130
- 50 Новосибирская область 130
- 51 Новгородская область 127
- 52 Тюменская область 125
- 53 Республика Крым 120
- 54 Рязанская область 100
- 55 Удмуртская Республика 97
- 56 Кемеровская область 97
- 57 Севастополь 91
- 58 Томская область 91
- 59 Курганская область 90
- 60 Кабардино-Балкарская Республика 83
- 61 Республика Саха (Якутия) 80
- 62 Республика Чувашия 80
- 63 Республика Татарстан 80
- 64 Сахалинская область 79
- 65 Республика Дагестан 70
- 66 Республика Мордовия 67
- 67 Республика Калмыкия 64
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 64
- 69 Амурская область 60
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 58
- 71 Костромская область 56
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 51
- 73 Камчатский край 48
- 74 Республика Марий Эл 43
- 75 Псковская область 40
- 76 Республика Ингушетия 35
- 77 Республика Адыгея 33
- 78 Республика Хакасия 33
- 79 Чеченская Республика 25
- 80 Республика Алтай 19
- 81 Республика Тыва 16
- 82 Магаданская область 12
- 83 Еврейская автономная область 7
- 84 Ненецкий автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 998 216 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва, Республика Алтай, Псковская область 0,1%
- 3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Республика Дагестан 0,2%
За последние сутки подтверждено 530 смертей
- Москва 73
- Санкт-Петербург 61
- Московская область 42
- Ростовская область 24
- Красноярский край 21
- Краснодарский край 17
- Воронежская область 13
- Свердловская область 13
- Алтайский край 13
- Архангельская область 11
- Пермский край 11
- Самарская область 10
- Челябинская область 10
- Тульская область 9
- Нижегородская область 9
- Ульяновская область 8
- Новосибирская область 8
- Владимирская область 7
- Республика Крым 7
- Иркутская область 7
- Ивановская область 6
- Вологодская область 6
- Мурманская область 6
- Ставропольский край 6
- Оренбургская область 6
- Курская область 5
- Орловская область 5
- Волгоградская область 5
- Республика Дагестан 5
- Удмуртская Республика 5
- Приморский край 5
- Липецкая область 4
- Тверская область 4
- Ярославская область 4
- Севастополь 4
- Республика Чувашия 4
- Саратовская область 4
- Тюменская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Республика Хакасия 4
- Омская область 4
- Белгородская область 3
- Костромская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Пензенская область 3
- Забайкальский край 3
- Смоленская область 2
- Республика Коми 2
- Калининградская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Брянская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Псковская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Камчатский край 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 77 598 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 795 человек
- Санкт-Петербург 3739
- Москва 3554
- Московская область 980
- Челябинская область 465
- Нижегородская область 442
- Ростовская область 417
- Архангельская область 359
- Иркутская область 337
- Ивановская область 336
- Воронежская область 332
- Краснодарский край 321
- Хабаровский край 301
- Свердловская область 299
- Республика Крым 286
- Ставропольский край 285
- Смоленская область 274
- Саратовская область 265
- Пермский край 259
- Приморский край 252
- Вологодская область 249
- Пензенская область 246
- Красноярский край 245
- Забайкальский край 240
- Самарская область 239
- Республика Карелия 231
- Волгоградская область 229
- Тверская область 225
- Псковская область 220
- Новосибирская область 215
- Ханты-Мансийский автономный округ 190
- Республика Башкортостан 187
- Сахалинская область 181
- Тульская область 178
- Ярославская область 173
- Калининградская область 173
- Ульяновская область 171
- Алтайский край 170
- Курская область 166
- Липецкая область 165
- Ленинградская область 164
- Оренбургская область 159
- Кемеровская область 157
- Калужская область 154
- Орловская область 154
- Ямало-Ненецкий автономный округ 149
- Кировская область 146
- Новгородская область 144
- Мурманская область 130
- Республика Дагестан 130
- Астраханская область 129
- Белгородская область 127
- Республика Коми 121
- Республика Калмыкия 115
- Республика Чувашия 115
- Владимирская область 113
- Удмуртская Республика 109
- Брянская область 107
- Омская область 106
- Томская область 105
- Тюменская область 104
- Республика Бурятия 102
- Республика Мордовия 96
- Рязанская область 94
- Костромская область 93
- Севастополь 90
- Республика Татарстан 82
- Кабардино-Балкарская Республика 78
- Карачаево-Черкесская Республика 78
- Курганская область 78
- Республика Ингушетия 77
- Республика Саха (Якутия) 72
- Тамбовская область 68
- Республика Хакасия 64
- Амурская область 62
- Республика Северная Осетия - Алания 54
- Чеченская Республика 48
- Республика Алтай 42
- Республика Адыгея 41
- Республика Марий Эл 40
- Камчатский край 40
- Республика Тыва 18
- Еврейская автономная область 17
- Магаданская область 11
- Чукотский автономный округ 11
- Ненецкий автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 493 886.