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09.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 15 019 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 9,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1584
  • 2 Санкт-Петербург 1078
  • 3 Московская область 903
  • 4 Нижегородская область 457
  • 5 Воронежская область 369
  • 6 Ростовская область 356
  • 7 Самарская область 300
  • 8 Свердловская область 289
  • 9 Пермский край 269
  • 10 Челябинская область 269
  • 11 Иркутская область 256
  • 12 Красноярский край 251
  • 13 Вологодская область 245
  • 14 Саратовская область 242
  • 15 Волгоградская область 232
  • 16 Архангельская область 227
  • 17 Ставропольский край 220
  • 18 Пензенская область 210
  • 19 Ленинградская область 203
  • 20 Забайкальский край 197
  • 21 Тверская область 180
  • 22 Приморский край 180
  • 23 Краснодарский край 179
  • 24 Хабаровский край 178
  • 25 Республика Карелия 175
  • 26 Ярославская область 174
  • 27 Алтайский край 174
  • 28 Калининградская область 170
  • 29 Курская область 169
  • 30 Ульяновская область 166
  • 31 Республика Башкортостан 165
  • 32 Тульская область 163
  • 33 Белгородская область 163
  • 34 Омская область 162
  • 35 Смоленская область 160
  • 36 Брянская область 160
  • 37 Ивановская область 155
  • 38 Астраханская область 155
  • 39 Кировская область 154
  • 40 Орловская область 149
  • 41 Калужская область 147
  • 42 Владимирская область 145
  • 43 Липецкая область 143
  • 44 Оренбургская область 143
  • 45 Мурманская область 141
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 138
  • 47 Тамбовская область 137
  • 48 Республика Бурятия 131
  • 49 Республика Коми 130
  • 50 Новосибирская область 130
  • 51 Новгородская область 127
  • 52 Тюменская область 125
  • 53 Республика Крым 120
  • 54 Рязанская область 100
  • 55 Удмуртская Республика 97
  • 56 Кемеровская область 97
  • 57 Севастополь 91
  • 58 Томская область 91
  • 59 Курганская область 90
  • 60 Кабардино-Балкарская Республика 83
  • 61 Республика Саха (Якутия) 80
  • 62 Республика Чувашия 80
  • 63 Республика Татарстан 80
  • 64 Сахалинская область 79
  • 65 Республика Дагестан 70
  • 66 Республика Мордовия 67
  • 67 Республика Калмыкия 64
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 64
  • 69 Амурская область 60
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 58
  • 71 Костромская область 56
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 51
  • 73 Камчатский край 48
  • 74 Республика Марий Эл 43
  • 75 Псковская область 40
  • 76 Республика Ингушетия 35
  • 77 Республика Адыгея 33
  • 78 Республика Хакасия 33
  • 79 Чеченская Республика 25
  • 80 Республика Алтай 19
  • 81 Республика Тыва 16
  • 82 Магаданская область 12
  • 83 Еврейская автономная область 7
  • 84 Ненецкий автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 998 216 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва, Республика Алтай, Псковская область 0,1%
  • 3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Республика Дагестан 0,2%
За последние сутки подтверждено 530 смертей
  • Москва 73
  • Санкт-Петербург 61
  • Московская область 42
  • Ростовская область 24
  • Красноярский край 21
  • Краснодарский край 17
  • Воронежская область 13
  • Свердловская область 13
  • Алтайский край 13
  • Архангельская область 11
  • Пермский край 11
  • Самарская область 10
  • Челябинская область 10
  • Тульская область 9
  • Нижегородская область 9
  • Ульяновская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Владимирская область 7
  • Республика Крым 7
  • Иркутская область 7
  • Ивановская область 6
  • Вологодская область 6
  • Мурманская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Оренбургская область 6
  • Курская область 5
  • Орловская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Приморский край 5
  • Липецкая область 4
  • Тверская область 4
  • Ярославская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Чувашия 4
  • Саратовская область 4
  • Тюменская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Республика Хакасия 4
  • Омская область 4
  • Белгородская область 3
  • Костромская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Пензенская область 3
  • Забайкальский край 3
  • Смоленская область 2
  • Республика Коми 2
  • Калининградская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Брянская область 1
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Псковская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Камчатский край 1
  • Амурская область 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 77 598 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 795 человек
  • Санкт-Петербург 3739
  • Москва 3554
  • Московская область 980
  • Челябинская область 465
  • Нижегородская область 442
  • Ростовская область 417
  • Архангельская область 359
  • Иркутская область 337
  • Ивановская область 336
  • Воронежская область 332
  • Краснодарский край 321
  • Хабаровский край 301
  • Свердловская область 299
  • Республика Крым 286
  • Ставропольский край 285
  • Смоленская область 274
  • Саратовская область 265
  • Пермский край 259
  • Приморский край 252
  • Вологодская область 249
  • Пензенская область 246
  • Красноярский край 245
  • Забайкальский край 240
  • Самарская область 239
  • Республика Карелия 231
  • Волгоградская область 229
  • Тверская область 225
  • Псковская область 220
  • Новосибирская область 215
  • Ханты-Мансийский автономный округ 190
  • Республика Башкортостан 187
  • Сахалинская область 181
  • Тульская область 178
  • Ярославская область 173
  • Калининградская область 173
  • Ульяновская область 171
  • Алтайский край 170
  • Курская область 166
  • Липецкая область 165
  • Ленинградская область 164
  • Оренбургская область 159
  • Кемеровская область 157
  • Калужская область 154
  • Орловская область 154
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 149
  • Кировская область 146
  • Новгородская область 144
  • Мурманская область 130
  • Республика Дагестан 130
  • Астраханская область 129
  • Белгородская область 127
  • Республика Коми 121
  • Республика Калмыкия 115
  • Республика Чувашия 115
  • Владимирская область 113
  • Удмуртская Республика 109
  • Брянская область 107
  • Омская область 106
  • Томская область 105
  • Тюменская область 104
  • Республика Бурятия 102
  • Республика Мордовия 96
  • Рязанская область 94
  • Костромская область 93
  • Севастополь 90
  • Республика Татарстан 82
  • Кабардино-Балкарская Республика 78
  • Карачаево-Черкесская Республика 78
  • Курганская область 78
  • Республика Ингушетия 77
  • Республика Саха (Якутия) 72
  • Тамбовская область 68
  • Республика Хакасия 64
  • Амурская область 62
  • Республика Северная Осетия - Алания 54
  • Чеченская Республика 48
  • Республика Алтай 42
  • Республика Адыгея 41
  • Республика Марий Эл 40
  • Камчатский край 40
  • Республика Тыва 18
  • Еврейская автономная область 17
  • Магаданская область 11
  • Чукотский автономный округ 11
  • Ненецкий автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 493 886.

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