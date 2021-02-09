За сутки в России подтверждено 15 019 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 9,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1584

2 Санкт-Петербург 1078

3 Московская область 903

4 Нижегородская область 457

5 Воронежская область 369

6 Ростовская область 356

7 Самарская область 300

8 Свердловская область 289

9 Пермский край 269

10 Челябинская область 269

11 Иркутская область 256

12 Красноярский край 251

13 Вологодская область 245

14 Саратовская область 242

15 Волгоградская область 232

16 Архангельская область 227

17 Ставропольский край 220

18 Пензенская область 210

19 Ленинградская область 203

20 Забайкальский край 197

21 Тверская область 180

22 Приморский край 180

23 Краснодарский край 179

24 Хабаровский край 178

25 Республика Карелия 175

26 Ярославская область 174

27 Алтайский край 174

28 Калининградская область 170

29 Курская область 169

30 Ульяновская область 166

31 Республика Башкортостан 165

32 Тульская область 163

33 Белгородская область 163

34 Омская область 162

35 Смоленская область 160

36 Брянская область 160

37 Ивановская область 155

38 Астраханская область 155

39 Кировская область 154

40 Орловская область 149

41 Калужская область 147

42 Владимирская область 145

43 Липецкая область 143

44 Оренбургская область 143

45 Мурманская область 141

46 Ханты-Мансийский автономный округ 138

47 Тамбовская область 137

48 Республика Бурятия 131

49 Республика Коми 130

50 Новосибирская область 130

51 Новгородская область 127

52 Тюменская область 125

53 Республика Крым 120

54 Рязанская область 100

55 Удмуртская Республика 97

56 Кемеровская область 97

57 Севастополь 91

58 Томская область 91

59 Курганская область 90

60 Кабардино-Балкарская Республика 83

61 Республика Саха (Якутия) 80

62 Республика Чувашия 80

63 Республика Татарстан 80

64 Сахалинская область 79

65 Республика Дагестан 70

66 Республика Мордовия 67

67 Республика Калмыкия 64

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 64

69 Амурская область 60

70 Карачаево-Черкесская Республика 58

71 Костромская область 56

72 Республика Северная Осетия-Алания 51

73 Камчатский край 48

74 Республика Марий Эл 43

75 Псковская область 40

76 Республика Ингушетия 35

77 Республика Адыгея 33

78 Республика Хакасия 33

79 Чеченская Республика 25

80 Республика Алтай 19

81 Республика Тыва 16

82 Магаданская область 12

83 Еврейская автономная область 7

84 Ненецкий автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 998 216 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Республика Алтай, Псковская область 0,1%

3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Республика Дагестан 0,2% За последние сутки подтверждено 530 смертей Москва 73

Санкт-Петербург 61

Московская область 42

Ростовская область 24

Красноярский край 21

Краснодарский край 17

Воронежская область 13

Свердловская область 13

Алтайский край 13

Архангельская область 11

Пермский край 11

Самарская область 10

Челябинская область 10

Тульская область 9

Нижегородская область 9

Ульяновская область 8

Новосибирская область 8

Владимирская область 7

Республика Крым 7

Иркутская область 7

Ивановская область 6

Вологодская область 6

Мурманская область 6

Ставропольский край 6

Оренбургская область 6

Курская область 5

Орловская область 5

Волгоградская область 5

Республика Дагестан 5

Удмуртская Республика 5

Приморский край 5

Липецкая область 4

Тверская область 4

Ярославская область 4

Севастополь 4

Республика Чувашия 4

Саратовская область 4

Тюменская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Республика Хакасия 4

Омская область 4

Белгородская область 3

Костромская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Пензенская область 3

Забайкальский край 3

Смоленская область 2

Республика Коми 2

Калининградская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Брянская область 1

Ненецкий автономный округ 1

Псковская область 1

Республика Ингушетия 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Камчатский край 1

Амурская область 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 77 598 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 795 человек Санкт-Петербург 3739

Москва 3554

Московская область 980

Челябинская область 465

Нижегородская область 442

Ростовская область 417

Архангельская область 359

Иркутская область 337

Ивановская область 336

Воронежская область 332

Краснодарский край 321

Хабаровский край 301

Свердловская область 299

Республика Крым 286

Ставропольский край 285

Смоленская область 274

Саратовская область 265

Пермский край 259

Приморский край 252

Вологодская область 249

Пензенская область 246

Красноярский край 245

Забайкальский край 240

Самарская область 239

Республика Карелия 231

Волгоградская область 229

Тверская область 225

Псковская область 220

Новосибирская область 215

Ханты-Мансийский автономный округ 190

Республика Башкортостан 187

Сахалинская область 181

Тульская область 178

Ярославская область 173

Калининградская область 173

Ульяновская область 171

Алтайский край 170

Курская область 166

Липецкая область 165

Ленинградская область 164

Оренбургская область 159

Кемеровская область 157

Калужская область 154

Орловская область 154

Ямало-Ненецкий автономный округ 149

Кировская область 146

Новгородская область 144

Мурманская область 130

Республика Дагестан 130

Астраханская область 129

Белгородская область 127

Республика Коми 121

Республика Калмыкия 115

Республика Чувашия 115

Владимирская область 113

Удмуртская Республика 109

Брянская область 107

Омская область 106

Томская область 105

Тюменская область 104

Республика Бурятия 102

Республика Мордовия 96

Рязанская область 94

Костромская область 93

Севастополь 90

Республика Татарстан 82

Кабардино-Балкарская Республика 78

Карачаево-Черкесская Республика 78

Курганская область 78

Республика Ингушетия 77

Республика Саха (Якутия) 72

Тамбовская область 68

Республика Хакасия 64

Амурская область 62

Республика Северная Осетия - Алания 54

Чеченская Республика 48

Республика Алтай 42

Республика Адыгея 41

Республика Марий Эл 40

Камчатский край 40

Республика Тыва 18

Еврейская автономная область 17

Магаданская область 11

Чукотский автономный округ 11

Ненецкий автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 493 886. Голикова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России