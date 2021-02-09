Захарова: Сторонники Навального - не оппозиция, а агенты влияния НАТО

Сторонники берлинского пациента и сотрудники ФБК* не имеют ничего общего с оппозицией, а являются агентами влияния стран НАТО. Об этом в эфире "Первого канала" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что доказательства этому лежат на поверхности, о чем свидетельствует повестка последних дней сотрудников этого фонда - Леонида Волкова и Владимира Ашуркова. "Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция - это другое. А это агенты влияния, и я сейчас вам это докажу. Дело в том, что, как вы помните, 4 февраля Волков заявил, что они не будут больше проводить протесты зимой и продолжат эти акции весной и летом. Что вы думаете, сегодня в первой половине дня было заявлено ровно противоположное: что эти акции продолжатся в феврале. Что произошло между 4 и 9 февраля? Все банально, просто и, к сожалению, пошло... Вчера в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС прошла онлайн-встреча Волкова и Ашуркова со странами-членами ЕС, а также США и Британии", - отметила Захарова.

Обращает на себя внимание участие в этом мероприятии представителей США и Великобритании, поскольку они не являются членами Евросоюза. "Только один маленький нюанс. Этот формат - страны ЕС, плюс США, плюс Британия - это уже немного не ЕС, это уже НАТО. Так что они встречались вчера с натовцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им просто четко объяснили - никакой весны и лета ждать не надо и что нужно продолжать раскачивать ситуацию", - отметила дипломат. Фактически, эта онлайн-встреча между натовцами и подчиненными берлинского пациента была нацелена на продолжение попыток дестабилизировать ситуацию в России.

"Как ты это не прикрывай, как ты это ни называй, но это встреча с агентами влияния для дестабилизации ситуации в суверенном государстве, по-другому это нельзя называть", - заключила Захарова.

* "Фонд борьбы с коррупцией" включен Министерством юстиции РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента