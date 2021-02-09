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09.02.2021 17:05
Рубрика: Общество

В Перу обнаружено древнее захоронение культуры Чиму

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Перу при прокладке газовых сетей в трущобах города Чимботе, район Анкаш, рабочие раскопали доиспанское захоронение культуры Чиму с уложенными внутрь тремя священными сосудами из глины.

Фото: iStock
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Как сообщает агентство Andina, находка была сделана на севере Перу. Она представляет собой довольно редкое захоронение культуры Чиму.

Этот народ населял северное побережье современного Перу примерно с 900 до 1470 года нашей эры. Столицей был город Чан-Чан, крупнейший в то время в Южной Америке. Считается, что его население достигало 60 тысяч человек.

Царство Чиму представляло собой настоящую империю, покорившую мощную соседнюю Сиканскую культуру и другие, более мелкие культуры. Однако затем чиму были покорены инками. Последние, по сути, возвели свою империю на базе завоеванного царства.

Захоронения этой культуры встречаются редко. Поэтому находка вызвала огромный интерес у археологов. Интриги добавило и то, что в 2006 году в этом же районе было найдено погребение женщины - жрицы или же древней и могущественной правительницы культуры Мочика, предшествовавшей культуре Чиму.

В данном случае в могиле были обнаружены останки одного человека, пол и возраст которого ученым еще только предстоит определить. Рядом с ним были погребены три украшенных узорами сосуда, которые, вероятно, считались священными.

Археологи обращают внимание на довольно необычную позу погребенного человека. Руки у него были согнуты в локтях и запястьях. В ближайшее время останки вместе с реликвиями будут отправлены на исследование в музей Макса Улле, расположенный в городе Касма.

Исследователи надеются провести тщательный анализ, который позволит в какой-то мере проследить жизненный путь этого человека. Например, анализ изотопов стронция, сохраняющихся в зубах тысячелетиями, позволяет определить, чем и в какой период жизни питался человек.

В свою очередь это поможет установить местность, в которой он родился и рос - для каждого региона характерен свой собственный, уникальный "географический отпечаток". Потом уже ученые смогут установить, был ли погребенный представителем культуры Чиму или принадлежал одному из покоренных народов.

Изучение же сосудов позволит пролить новый свет на традиции культуры Чиму. К слову, считается, что жители Чан-Чана в период расцвета этого города наладили весьма выгодную торговлю.

Фото: iStock
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Здесь располагались мощные производства, в то время как в отделанных регионах мануфактур не было. Со всех уголков империи в Чан-Чан привозили сырье. Сама социально-экономическая система этого мегаполиса древности существовала за счет импорта необработанной шерсти гуанако, лам и альпаков.

Из этого сырья чиму производили ткани и одежду, украшая свою продукцию растительными красителями, перьями, вышивкой, а иногда и золотыми или серебряными пластинами. Известно, что ткани культуры Чиму были очень ценным товаром в древней торговой сети современного Перу.

Археологи говорят, что узоры, обнаруженные на трех священных глиняных сосудах, имеют оригинальную округлую форму. Такая техника исполнения была весьма распространена в империи Чиму.

Интересно, что эти сосуды не были изготовлены специально для погребального обряда, как это зачастую бывает. Уже предварительный анализ показал, что они использовались в быту. Внутри сосудов были обнаружены остатки вещества, которые женщины культуры Чиму использовали для пряжи.

Кстати, круглые узоры использовали многие древние культуры Южной Америки. Но у них это было связано с культом Солнца. Круглые же мотивы чиму, по мнению исследователей, были связаны с культом Луны, которую этот народ считал более могущественной, чем Солнце. Подобные "лунные" верования сохранились у представителей современной культуры Муиска, проживающей ныне в Колумбии.

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