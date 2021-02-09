Первый этап эксперимента по применению боевой машины поддержки танков "Терминатор" завершился на полигоне гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"В ходе опытного применения, стартовавшего 1 декабря 2020 года, экипажи провели серию занятий по вождению, огневой и технической подготовке. Основные усилия были направлены на изучение особенностей органов управления и системы вооружения боевой машины поддержки танков. К эксперименту привлекались представители завода-изготовителя для оказания методической помощи в обслуживании", - пояснили в пресс-службе.

То есть по сути речь шла о знакомстве военнослужащих с новой для армии техникой, изучении ее особенностей.

Следующим этапом эксперимента по освоению бронемашины "Терминатор" станет ее применение в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке.

Партия из восьми БМПТ "Терминатор" была поставлена в Уральскую танковую дивизию в декабре 2020 года для опытной эксплуатации и освоения.

В начале января сообщалось, что при получении новой партии военной техники в 2021 году "Терминаторы" получит и 1-я танковая армия Западного военного округа.

"Терминатор" создан с учетом реального боевого опыта. Его основная задача - поддерживать танки и пехоту во время городских боев. Дело в том, что в условиях плотной застройки обычные танки испытывают серьезные трудности и становятся легкой мишенью. А маневренный и обладающий мощным вооружением "Терминатор" способен эффективно действовать в городе и уничтожать там противника, не имеющего собственной тяжелой техники. При этом колесный вариант БМПТ сделает эту машину еще более маневренной и боеспособной.

Ранее западные СМИ дали высокую оценку российской бронемашине. Они признали, что эта разработка не имеет аналогов. Немецкое издание Stern образно назвало оружейную новинку "бронемашиной на стероидах" и сравнило ее с футуристической техникой из фильмов о Терминаторе.

Немецкое издание Stern назвало "Терминатор" "бронемашиной на стероидах" и сравнило ее с футуристической техникой из фильмов

У российского "Терминатора" отсутствует основное вооружение классического танка - длинноствольная пушка, но при этом имеются противотанковые управляемые ракеты, пушки и пулемет. Бронемашина отличается высокой маневренностью и разгоняется до 60 км/час.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП. Совместно с войсковой ПВО может вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника. Бронемашина выполнена на шасси Т-72 и вооружена двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ. А также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 ("Атака").