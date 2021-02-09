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09.02.2021 08:42
Рубрика: В мире

Депутат Рады объяснил причину отказа Зеленского от российской вакцины

Текст: Юрий Чернов

Президент Украины Владимир Зеленский препятствует использованию российской вакцины на территории своей страны из-за страха перед зарубежными кураторами. Такое мнение в эфире НСН высказал депутат Верховной рады от от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

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Как пояснил депутат, Зеленский не может пойти на этот шаг в первую очередь по политическим мотивам - из-за опасений соответствующей реакции со стороны "внешних управленцев".

"Это потому что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование "Спутник V" на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать", - отметил Юрий Бойко.

Напомним, что вопрос о том, когда на Украине начнется вакцинация, остается открытым. В ходе вчерашнего короткого интервью для украинских телеканалов Владимир Зеленский сообщил, что в самое ближайшее время в страну прибудут первые 200 доз вакцины от Pfizer, предназначенные для врачей и военнослужащих. Как отметил Зеленский, он намерен вакцинироваться на правах главнокомандующего и сделает это публично, "чтобы показать пример остальным украинцам". Он также пообещал в числе первых привить и своих родителей.

Как уточняет Strana.ua, украинские власти рассчитывают получить первый миллион доз вакцин уже к концу февраля, еще несколько миллионов - к началу лета. Из размытых формулировок Зеленского следует, что власти рассчитывают привить "большую" часть взрослого населения к 2022 году.

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