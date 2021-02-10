Александр Нахимов: Пока дневник и забавы оставим, наступает серьезная жизнь

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Фото: РИА Новости

"Я был такой сумасброд..."

Текст: Дмитрий Шеваров
Александр Нахимов, 19 лет
Нахимов Александр Васильевич (13.10.1924 - 30.07.1944), младший лейтенант, командир пулеметного взвода 355-го стрелкового полка 123-й ордена Ленина стрелковой дивизии.

Родился в деревне Ижино Чуровского сельского совета Пришекснинского района Вологодской области. Окончил чуровскую семилетку, затем учился в Усть-Угольской средней школе.

Саша с детства писал стихи, мечтал получить филологическое образование и стать поэтом. Прекрасно рисовал. В семье долго хранились его рукописи и рисунки, но были утрачены. Несколько стихотворений Александра сохранились лишь в его дневнике, который родные передали в музей чуровской школы Шекснинского района. Ученица 11-го класса Марина Пахолкова в 2005 году подготовила публикацию дневника.

С началом войны Саша вынужден был оставить школу и, чтобы помочь родителям (отец болел и был прикован к постели), пошел работать в колхоз "Животновод". Подростка назначили бригадиром. Но семья и Саша голодали: хлеба выдавали по 300 граммов на трудодень, картошки вовсе не было.

23 октября 1942 года Александр получил повестку в армию. Прошел ускоренный курс подготовки младших командиров в Череповецком военном училище.

Погиб при форсировании реки Нарвы. Был похоронен у эстонского хутора Апсаре. В послевоенные годы останки воина перезахоронили в братскую могилу N2 у поселка Синимяэ (уезд Ида-Вирумаа, Эстония). Сведения об этом получены от эстонского поискового отряда "Камерад" при помощи Генерального консула Российской Федерации в Нарве Ю.В. Грибкова.

"...С виду я был такой сумасброд"

Последняя запись из дневника 18-летнего Александра Нахимова

23 октября 1942 года

Получил повестку в армию. Да как раз к этому кончается и мой дневник. Здесь собраны записи мыслей и всех желаний, которые протекали за мою такую довольно короткую жизнь.

Я не говорю вообще о жизни, я говорю о жизни юношеской, которая протекала в домашнем моем очаге.

Спасибо Родине и родителям за то, что они воспитали из меня неплохого человека, хотя с виду я был такой сумасброд. Я любил веселую жизнь, не скучал, не унывал, хотя это веселье доставалось бабушке и маме иногда до слез.

В серьезные минуты жизни у меня хватит настойчивости и мужества преодолеть все трудности с серьезным рассудком и умом.

Пока дневник и забавы оставим, наступает серьезная жизнь.

Вступаю в колею жизни, уже не полной шалости и ветрености, но зато упорной борьбы за счастье таких, каким я был раньше, и таких, кои не могут сами отстоять свою жизнь и свободу своими руками.

Публикации:

Пахолкова Марина. "Я стал участником событий, которым равных не найти": по страницам дневника А. Нахимова / Марина Пахолкова; научный руководитель Ольга Николаевна Червякова // Известия Вологодского общества изучения Северного края / главный редактор "Известий ВОИСК" - С.П.Белов. - Вологда, 2005 - Вып. 14 - С. 12-15.

Фото: Н. Максимов / РИА Новости
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