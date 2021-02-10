Алексей Кубрин - о том, как реализуются союзные проекты

Пандемия на общую идеологию и реализацию союзных программ в целом не повлияла. Их выполнение шло устойчиво, в полном объеме. Об этом заявил заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин на совещании с белорусскими заказчиками - исполнителями союзных программ в области безопасности, оборонного, военно-технического профиля, состоявшемся на площадке НАН Беларуси. На эти работы приходится основная часть всех проектов, финансируемых из бюджета Союзного государства.

- Я бы не отделял "оборонку" от программ высокотехнологичной направленности, они взаимосвязаны, - пояснил журналистам Алексей Кубрин. - Эти программы были выполнены почти на тех же уровнях, что и в допандемийный период. Небольшое снижение произошло лишь во взаимодействии министерств обороны двух стран из-за того, что в силу понятных ограничений они не могли привлекать к мероприятиям большое количество участников.

В числе положительных моментов заместитель Госсекретаря назвал и то, что, несмотря на проблемы, связанные с вирусом, удалось решить вопрос о предстоящем вручении премии Союзного государства в области науки и техники. Это стимулирует ученых и специалистов двух стран к более активной совместной работе.

Помимо итогов прошедшего года на совещании обсуждены и пути разрешения проблемных вопросов, проработаны предложения на будущее.

- Нам сейчас очень важно сохранить динамику развития Союзного государства и продумать механизмы и инструменты повышения эффективности взаимодействия, получить реальный инновационный товар, - отметил Алексей Кубрин. - Международная обстановка заставляет специалистов, работающих в области высоких технологий и силовых структурах, еще более ответственно подходить ко всем направлениям сотрудничества. Мы отлично понимаем: чем более качественно мы его организуем, тем меньше даем шансов нашим зарубежным партнерам иметь какие-то пожелания негативно относиться к Союзному государству.

Среди перспективных направлений - союзная программа по созданию новых полимерных материалов

Среди перспективных направлений научно-технического сотрудничества - очередная союзная программа по созданию новых полимерных материалов. Предстоит продолжить развитие информационных технологий на базе суперкомпьютеров, компонентной базы для использования в космических технологиях и по другим направлениям. Зашла речь и о глобальном перспективном проекте Союзного государства - высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург. Сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования, поиск источников финансирования. Как считает Алексей Кубрин, "проект даст возможность соединить Западную Европу с ее высокими технологиями с потенциалом Юго-Восточной Азии, где живет минимум половина людских ресурсов Земли, и это позволит кардинально изменить экономическую и социальную картину мира".

Досье "СОЮЗА"

В 2020 году Беларусь и Россия реализовывали 12 союзных программ. Две из них уже завершены, три финишируют в этом году, а в 2022-м планируется завершить еще три. При выполнении программ с участием оборонных и силовых ведомств в 2020 году освоено порядка 2,7 млрд российских рублей, а по всему спектру союзных программ - 3,36 млрд рублей.