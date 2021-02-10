Российская теннисистка Анастасия Потапова впервые в карьере пробилась в третий круг турнира "Большого шлема". До этого самым успешным ее сезоном в плане "мэйджоров" был 2019 год, когда она доходила до второго круга на Australian Open, "Ролан Гаррос" и Уимблдоне.

Анастасия Потапова вчистую проиграла Серене Уильямс в прошлом году. Но считает, что тот опыт поможет в этот раз сыграть агрессивнее. Фото: AP

На этот раз в Мельбурне удалось продвинуться чуть дальше. Потапова, которая занимает 101-е место в рейтинге WTA, на стадии 1/32 обыграла представительницу Венгрии Тимею Бабош (114-я строчка) со счетом 6:2, 6:4. Но вот незадача: в третьем круге придется противостоять 23-кратной чемпионке "Больших шлемов" американке Серене Уильямс. Она посеяна на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером и только что смела со своего пути сербку Нину Стоянович - 6:3, 6:0, потратив на устранение соперницы чуть больше часа.

Кстати, с таким же, но зеркальным по сетам счетом, Уильямс-младшая легко победила Потапову в Мельбурне на старте предыдущего розыгрыша. Анастасия не успела опомниться, как вылетела из сетки, уступив 0:6, 3:6. Тем не менее страха перед грозной Сереной у 19-летней россиянки не появилось.

- В прошлом году я получила огромный опыт. Та встреча действительно далась мне тяжело. Всегда сложно играть с какой-то соперницей в первый раз, особенно с Сереной Уильямс, - цитирует Потапову пресс-служба WTA. - Но я повзрослела. Думаю, нас ждет интересный поединок. Я постараюсь побороться за победу и точно выложиться по максимуму. Считаю Серену величайшей теннисисткой в истории. И с нетерпением жду новой встречи с ней на корте.

Между тем сама Серена, вероятно, находится не в лучшей форме. Прямо накануне Australian Open она снялась с полуфинала подводящего турнира в Мельбурне из-за травмы правого плеча. После первых матчей на "Шлеме" Уильямс-младшая рассказала, что сделала кучу обследований и процедур и чувствует себя вполне уверенно. Однако травма эта старая, напоминала о себе не раз. Так что, возможно, у соперницы воспользуются шансом.

Однако Серена сумела отвлечь внимание от слабых мест, выйдя на корт в весьма неоднозначном наряде - разноцветном комбинезоне с одной штаниной. В таком можно было бы заниматься аэробикой с Джейн Фондой. Но Серена рассказала журналистам, что вдохновилась костюмами другой звезды 80-х годов прошлого века - эпатажной легкоатлетки - бегуньи Флоренс Гриффит-Джойнер. В общем, сейчас больше обсуждают стиль экс-первой ракетки мира, а не ее шансы взять, наконец, 24-й титул на "Больших шлемах" и повторить рекорд австралийки Маргарет Корт.

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Возвращаясь к успехам наших теннисистов, отметим Аслана Карацева, который разгромил Егора Герасимова из Беларуси (6:0, 6:1, 6:0). Вероника Кудерметова тоже вышла в третий круг Australian Open. Правда, в российском противостоянии мы потеряли Варвару Грачеву (7:5, 5:6, 2:6).

Следующая соперница Кудерметовой так же, как и у Потаповой, не подарок. Это вторая ракетка мира румынка Симона Халеп. Но, как и в случае с Сереной Уильямс, здесь есть свои нюансы. Например, неделю назад Екатерина Александрова, занимающая 32-е место в рейтинге, буквально снесла Халеп с корта в четвертьфинале турнира в Мельбурне со счетом 6:2, 6:1. А во втором круге Australian Open Симона не без труда за 2 часа 33 минуты победила австралийку Айлу Томлянович (72-я строчка) - 4:6, 6:4, 7:5.

Завершила свое выступление в одиночке Людмила Самсонова, которая не смогла навязать борьбу испанке Гарбинье Мугурусе (3:6, 1:6). Дарью Касаткину почти хватило на первый сет, но она все равно уступила белоруске Арине Соболенко (6:7 (5:7), 3:6).

- Касаткина заставила меня побегать, - приводит слова Соболенко пресс-служба Australian Open. - Хорошо, что я поймала свой ритм. Иначе матч мог бы затянуться. Соперница цеплялась за каждый мяч.