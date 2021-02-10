Попова заявила о сохранении масочного режима в России

"Нужно носить маски. Это требование не отменяется и пока не будет отменено. В сегодняшнем периоде это так", - подчеркнула глава санитарного ведомства.

Она также напомнила, что от всех россиян зависит, насколько ситуация с вирусом будет контролируемой. Чем ответственнее люди будут относиться к себе и окружающим, чем быстрее удастся справиться с ковидом. "Это и соблюдение социальной дистанции, это чистые руки и чистые поверхности вокруг себя. Это особые условия сохранения здоровья и жизни людей старше 60 лет и людей с хронической патологией", - подчеркнула Попова.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков, в частности, спрогнозировал ослабление масочного режима к лету, так как к этому времени у основной части населения сформируется иммунитет к коронавирусу. При этом он подчеркнул, что в настоящее время масочный режим сохранять необходимо. "Я надеюсь, что значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет", - пояснил врач.

Сама Анна Попова не раз заявляла, что появилась надежда, что мы снимем маски уже в этом году. Антитела к коронавирусу, по словам главы Роспотребнадзора, уже выработались примерно у 20-25% россиян. Это и те, кто переболел, и те, кто вакцинировался.