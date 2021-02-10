Стартовал масштабный проект Ассоциации юристов России "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса". Всем, кому нужен грамотный совет, могут направить вопрос на сайт ассоциации.

Проект стал победителем первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов. Идея ассоциации - создать бесплатный сервис юридической помощи для тех, кто столкнулся с проблемами правового характера. Цель проекта - восстановление нарушенных прав граждан и представителей малого бизнеса, разъяснение мер государственной поддержки для физических и юридических лиц, а также повышение уровня правовой грамотности населения.

Помимо консультаций в рамках проекта еженедельно будут выпускаться информационные видеоролики.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции стала непростым испытанием для всего мира. Она проверила на стойкость не только политические и экономические системы, но и инструменты реализации защиты основных прав и свобод граждан и интересов малого бизнеса, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Особенно востребованной в этот период стала защита в социальной, в частности - трудовой сфере. Вопросы этого направления зачастую требуют неотложной юридической консультации. Такую помощь эксперты Ассоциации будут оказывать в центрах бесплатной юридической помощи путем ответов на письменные обращения, а также по телефону "горячей линии".

Юридическая поддержка абсолютно бесплатна, все вопросы и ответы проходят модерацию со стороны Ассоциации юристов России. Заявку на бесплатную консультацию можно оставить на сайте www.alrf.ru в разделе "Консультации" и по телефону "горячей линии": 8-800-201-84-97.

Любой гражданин сможет направить запрос или позвонить на "горячую линию": помощь придет

Также в регионах России работают 25 центров бесплатной юридической помощи, где гражданам будут предоставляться личные консультации. Напомним, Ассоциация юристов России является общественной организацией, объединяющей профессиональное сообщество: юристов-практиков, ученых, государственных и общественных деятелей.

Оказание бесплатной правовой помощи гражданам и правовое просвещение являются одними из ключевых направлений работы ассоциации. Например, регулярно проводятся правовые диктанты, благодаря которым сотни тысяч людей узнают о своих правах.