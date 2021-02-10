Астрономы предсказали две скорых магнитных бури

В этом и в следующем месяце на Земле ожидаются магнитные бури, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитосфера Земли окажется возмущенной 21, 22 февраля, а также 1 марта. Кроме того, еще одну магнитную бурю ученые ожидают 6 марта. Обе этих бури относятся к категории G1 - слабые возмущения.

Отметим, что влияние магнитных бурь на здоровье людей остается дискуссионным вопросом в науке. Многие фиксируют ухудшение самочувствия во время геомагнитных возмущений, однако значительная часть экспертов полагает, что такой закономерности нет.