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Овен

Приятные сюрпризы могут сделать среду и четверг исключительно радостными днями. Да и в целом неделя очень хорошая.

Телец

На этой неделе вы вправе рассчитывать и на удачу, и на способность проявить таланты, и на поддержку окружающих.

Близнецы

Только в условиях конкуренции вы проявите свои лучшие качества. И сможете искать соперничества в любом начинании.

Рак

Вы можете справиться с задачами, однако предпочтете ограничиться привычными делами.

Лев

Не прилагая усилий, вы обнаружите себя в роли авторитетного лица и будете ощущать себя в этой роли очень комфортно.

Дева

Первая половина недели хороша для финансовых вопросов. Во второй занимайтесь карьерой, вероятны приятные изменения.

Весы

Постарайтесь не искать приключений, а насладиться моментами покоя. Вы получите удовольствие и от общения с близкими.

Скорпион

Неделя высоких амбиций и стремлений к самоутверждению. Будьте осторожны, избегайте неразумных шагов.

Стрелец

Ограничьтесь минимумом дел и сосредоточьтесь на них, оставаясь незаменимыми.

Козерог

Вы можете находиться под прессингом событий и обязательств, это должно подвигнуть вас к проявлению лучших качеств.

Водолей

Вас могут ждать весьма непростые задачи и дела, с которыми вы еще не сталкивались прежде.

Рыбы

Переходите к активным действиям. Тем более что вам гарантирована поддержка со стороны.

Общество Ежедневник Гороскоп

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