Басманный суд заочно арестовал Леонида Волкова

Басманный суд Москвы в среду удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Леонида Волкова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Волкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,в" ч.2 ст.151.2 УК РФ - то есть вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни. Волков объявлен в межгосударственный розыск. Он будет заключен под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.

Леонид Волков является главой региональных штабов Алексея Навального и, по данным следствия, в данный момент находится в Германии.

Как ранее сообщили в СК России, уголовное дело было возбуждено после того, как следователи проанализировали видео, на которых Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях протеста в России, склоняя подростков к совершению противоправных действий.

"Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение подобных акций на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации. Невзирая на это, 21 января он опубликовал в YouTube призывы к несовершеннолетним присоединиться к несанкционированным митингам в Москве и других российских городах в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников", - отметили в СК.