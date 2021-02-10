Безос потратил на благотворительность больше всех миллиардеров США

Руководитель корпорации Amazon Джефф Безос возглавил список из 50 американцев, которые в 2020 году выделяли на благотворительность больше всего средств. Такие оценки привел журнал The Chronicle of Philanthropy, который освещает деятельность благотворительных организаций.

Вошедшие в рейтинг лица суммарно направили на данные цели около 24,7 миллиарда долларов. Из них около 10,15 миллиарда приходятся на Безоса, пишет ТАСС. Он выделил эти средства на создание фонда для борьбы с изменениями климата, а также на программы по передаче продуктов питания нуждающимся.

Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Скотт заняла второе место. Ее вклад в благотворительность оценивается в 5,73 миллиарда долларов. В основном эти средства были направлены на программы помощи населению в выплате кредитов, распределение продуктов питания, а также на поддержку учебных заведений.

На третьей позиции экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он выделил около 1,6 миллиарда долларов на различные благотворительные программы, в том числе в образовательной сфере. Глава американской компании Twitter Джек Дорси занял пятое место. Миллиардер Билл Гейтс на 13-м. Глава Facebook Марк Цукерберг на 16-й позиции.