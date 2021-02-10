Количество солдат и офицеров, привитых от новой коронавирусной инфекции, приближается в Вооруженных силах РФ к 160 тысячам. Для миллионной Российской армии цифры солидные. Особенно если учесть, что всего в ней планируется вакцинировать как минимум 400 тысяч военнослужащих.

Напомним, что именно о таких параметрах говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он же распорядился делать прививку еще и гражданскому персоналу армии и флота, а также членам семей военнослужащих. Поэтому цифры вакцинированных в армии будут наверняка скорректированы в сторону увеличения.

Хотя дело это добровольное, нельзя забывать, что военных в определенном смысле можно отнести к группе риска. Ни о какой удаленке там и речи быть не может. Надо круглосуточно нести боевое дежурство, ходить в наряды, на полевые занятия и в дальние походы. Да и солдат при всем желании поодиночке не расселишь. Поэтому добровольная вакцинация в армии фактически превращается в обязательную процедуру.

Впрочем, от прививки тут особо и не бегают. К примеру, вчера стало известно, что вакцинацию "Спутником V" прошли военнослужащие миротворческого контингента, несущие службу в Карабахе. Привито около 1500 военнослужащих. Вообще к борьбе с пандемией в минобороны отнеслись как к боевой операции. И это принесло свои результаты. На сегодняшний день в войсках и на флоте зафиксирован ковид менее чем у 2300 военных. И дело тут не только в железном здоровье наших солдат и офицеров. Об их самочувствии побеспокоились заранее и основательно.