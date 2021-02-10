Более 2 млн россиян привито первым компонентом вакцины "Спутник V"

Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"По общим цифрам около 2,2 млн человек получили вакцину. Это имеется ввиду один компонент, и два компонента получили более 1,7 млн человек", - сказал Логунов в ходе выступления на круглом столе в Мосгордуме. Он особо подчеркнул, что всего на это количество вакцинированных приходится около 300 случаев заражения коронавирусом.

Он также сообщил, что в России продолжаются клинические исследования вакцины и проводится мониторинг на иммуногенность у пациентов.

В России на данный момент есть 3 собственные вакцины. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России разработал вакцину "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка "Спутник V"). Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), разрабатывает вакцину "ЭпиВакКорона" на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Наконец, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН занимается разработкой вакцины "КовиВак", на клинические испытания которой 25 сентября 2020 года было получено разрешение. Регистрация вакцины ожидается 16 февраля 2021 года.