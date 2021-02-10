Более 2 млн россиян привито первым компонентом вакцины "Спутник V"

Новости

Путин призвал эффективно использовать деньги для здравоохранения 14:54
Путин отметил объективность журнала Lancet после публикации о "Спутник V" 14:53
В Петербурге откроют фудкорты в торговых центрах 14:46
В Госдуму внесли законопроект о квоте на социальную рекламу в интернете 14:42
Российские гимнасты получили дополнительные квоты на Игры в Токио 14:40
Володин поручил оставить как можно меньше законопроектов новому созыву ГД 14:26
Итоги испытаний вакцины Центра "Вектор" направлены в зарубежные журналы 14:05
В Испании COVID-19 переболели уже свыше 3 миллионов человек 13:53
Группа Rammstein записала на карантине новый альбом 13:42
Матвиенко: Ковидные риски существенно снизятся к лету 13:35
В Москве запустят "транспорт-по-требованию" 13:31
Миронов рассказал, как можно увеличить пенсии в России 13:30
В Удмуртии с 12 февраля масочный режим объявили рекомендательным 13:15
Путин встретится с главными редакторами российских СМИ 13:08
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 13:08
Совфед освободил региональных омбудсменов от уплаты судебных пошлин 13:07
Москва готова к ликвидации последствий предстоящего снегопада 13:03
Сандра Буллок сыграет в боевике автора "Джона Уика" 13:02
В Воронеже завели дело после отравления детей газом 13:02
В Сербии создадут комиссию по проверке собственности служащих 12:57
Умер актер Раджив Капур, сын Раджа Капура 12:53
В Петербурге дорожный рабочий потушил снегом горящую машину 12:51
В Сургуте маленьких детей госпитализировали с тяжелыми травмами 12:50
Роскомнадзор оштрафовал "Радио Свобода" на 11 миллионов рублей 12:46
ЕКА впервые за 11 лет набирает новых астронавтов 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 13:50
Рубрика: Общество

Более 2 млн россиян привито первым компонентом вакцины "Спутник V"

Текст: Светлана Ментюкова
Около 2,2 млн человек в России получили первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V". Более 1,7 млн россиян получили оба компонента. Всего же произведено и введено в гражданский оборот почти 7 млн доз вакцины, в следующем месяце планируемая мощность достигнет около 10 млн доз. Об этом в среду сообщил заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов, передает его слова ТАСС.
Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"По общим цифрам около 2,2 млн человек получили вакцину. Это имеется ввиду один компонент, и два компонента получили более 1,7 млн человек", - сказал Логунов в ходе выступления на круглом столе в Мосгордуме. Он особо подчеркнул, что всего на это количество вакцинированных приходится около 300 случаев заражения коронавирусом.

Фото: iStock
МВФ: Вакцина ускорит восстановление экономики России

Он также сообщил, что в России продолжаются клинические исследования вакцины и проводится мониторинг на иммуногенность у пациентов.

В России на данный момент есть 3 собственные вакцины. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России разработал вакцину "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка "Спутник V"). Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), разрабатывает вакцину "ЭпиВакКорона" на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Наконец, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН занимается разработкой вакцины "КовиВак", на клинические испытания которой 25 сентября 2020 года было получено разрешение. Регистрация вакцины ожидается 16 февраля 2021 года.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

ФНС с марта может начать автоматически предоставлять налоговые вычеты
За сутки в России подтверждено 14 494 случая COVID-19 в 85 регионах
Минсельхоз попросил разрешить въезд иностранным рабочим для сезонных работ
В Роспотребнадзоре разработали новый тест для диагностики COVID-19
Глава Крыма допустил снятие ограничений из-за коронавируса к марту
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии