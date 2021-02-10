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Часы, наушники, зубная щетка: realme представила в России свою экосистему

Текст:   Виктория Чернышева
10.02.2021,  
12:30
Фото: Пресс-служба realme Фото: Пресс-служба realme
Фото: Пресс-служба realme

Компания realme представила в России шесть новых устройств своей экосистемы. Это часы realme watch S, наушники realme Buds Air Pro и четыре устройства для умного дома - камера, весы и зубные щетки.

В продажу они поступят 16 февраля. Как обещают в компании, специальные цены на устройства будут действовать до 8 марта.

Каждый гаджет имеет свои особенности. Дизайн наушников realme Buds Air Pro был вдохновлен галькой черных песчаных пляжей Исландии. Устройство имеет функцию активного шумоподавления ANC до 35 дБ и динамик Bass Boost Driver, благодаря чему музыку можно слушать в шумной обстановке. Гаджет получил двойной микрофон шумоподавления и систему активного шумоподавления ЕNC, отсекающую источники внешнего шума, емкий аккумулятор на 43 мАч (сами наушники) и 400 мАч (кейс). От одной зарядки они могут работать до 25 часов; полностью их зарядить можно за час.

Новинка выйдет в черном и белом цветах. Спеццена - 7 190 рублей (после 8 марта - 7 990 рублей).

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Часы realme watch S имеют яркий сенсорный 1,3-дюймовый экран 600 НИТ с автоматической регулировкой яркости, стеклом CGG3 2.5D с закругленными краями и олеофобным покрытием. Устройство работает до 15 дней от одного заряда благодаря батарее 390 мАч. Часы получили 16 спортивных режимов работы, имеют встроенные датчики измерения пульса и уровня кислорода в крови. realme watch S припнимают входящие звонки и сообщения, а также управляют музыкой и камерой смартфона.

В продажу гаджет поступит в черном цвете в комплекте с беспроводной магнитной зарядкой по спеццене 6 740 рублей (после 8 марта - 7 490 рублей).

Умная камера realme Smart Cam 360° имеет AI-датчик отслеживания движений, режим ночного видения, реагирует на движения объектов и отслеживает их, может видеть в полной темноте. Также устройство информирует о различных аномальных ситуациях и мониторит заданные участки помещения. Камера получила двустороннюю голосовую связь, а потому ее можно использовать как радио- видеоняню. realme Smart Cam поддерживает накопитель памяти до 128 ГБ - это позволят длительно вести запись в максимальном разрешении 1080p FHD с одинаковым качеством днем и ночью.

Модель будет доступна в белом цвете по цене 3 990 рублей.

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Умные весы realme Smart Scale работают с приложением realme Link. Они поддерживают отдельные профили пользователей, что удобно для семьи или фитнес-тренера. Весы мониторят сердечный ритм и измеряют состояние организма по 16 параметрам, включая жировую и мышечную массу тела, базальный метаболизм и биоимпедансный анализ. Взвешивать можно предметы, начиная с 50 грамм, так что устройство можно использовать и на кухне. realme Smart Scale получили встроенный LED-экран, закаленное стекло и датчики из нержавеющей стали.

В продажу весы поступят в белом и синем цветах по цене 2 490 рублей.

Две зубных щетки realme M1 Sonic Electric Toothbrush и realme N1 Sonic Electric Toothbrush имеют антибактериальную щетиной Dupont. Их можно не заряжать месяцами благодаря емким аккумуляторам. Обе модели доступны в белом и синем цветах, по цене 1 290 и 2 990 рублей.

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О начале работы над собственной экосистемой 1+4+N компания объявила в начале прошлого года. Ее центр - смартфон и приложение realme Link.

Также realme запустила глобальную бизнес-платформу TechLife, чтобы привлекать по всему миру другие бизнесы для совместного создания инновационных и экологичных AIOT-продуктов.

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