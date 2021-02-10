ЦИК назвал критерии отбора регионов для участия в онлайн-голосовании

Глава ЦИК Элла Памфилова направила в региональные избиркомы письма с критериями участия в пилотном проекте по проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в сентябре этого года. Весной Центризбирком намерен организовать общероссийское тестирование этой системы, затем будут выбраны пять регионов, которые наряду с Москвой проведут у себя электронное голосование.

"Сегодня утром я подписала и направила письмо в регионы, где прошу наших коллег оценить свои возможности и подавать заявки на участие в ДЭГ", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она также назвала основные требования, на основании которых Центризбирком будет отбирать регионы для проведения онлайн-голосования в сентябре:

- количество жителей, зарегистрированных на Едином портале госуслуг, чьи данные сопоставлены в данными системы ГАС "Выборы";

- количество жителей региона, которым технически будет одобрено заявление на участие в ДЭГ;

- количество жителей старше 18 лет, которые получают госуслуги через единый портал;

- количество пользователей интернета среди избирателей;

- возможность региона обеспечить широкую разъяснительную работу среди граждан и обучение комиссий по вопросам ДЭГ;

- готовность региональных общественных палат обеспечить наблюдение за ДЭГ.

Последние два пункта очень важны для обеспечения доверия граждан к новой форме голосования, подчеркнула Памфилова. "Тут нужны эксперты, надо работать и с кандидатами, и с партиями, объяснять, что это такое и как будет проходить", - сказала она, добавив, что сейчас ДЭГ "воспринимается с большой настороженностью среди широких масс", и это недоверие можно преодолеть только разъяснительной работой.

Кроме перечисленных критериев, Центризбирком учтет также качество интернета в данном регионе и ситуацию с коронавирусом.

Прежде чем выбрать регионы для участия в пилотном проекте, ЦИК проведет общероссийскую тренировку по тестированию системы онлайн-голосования. "Мы анонсировали ее в апреле, но скорее всего она пройдет в мае", - сообщила Памфилова. - К тестированию мы будем привлекать и избирательные комиссии, и экспертное сообщество. Эксперты, в том числе критически настроенные, очень важны для нас, они помогут выявлять самые слабые звенья, слабые точки".

Она также подчеркнула, что электронное голосование лишь вспомогательная форма по отношению к обычному бумажному. "Мы не собираемся - даже в страшном сне это не снится - заменять им традиционное голосование. Традиционные формы базовые, незыблемые, мы их будем совершенствовать в техническом плане, но они останутся главными. А ДЭГ - дополнительное, мы создаем для наших избирателей возможность выбора, а не подменяем одно другим", - заявила Памфилова.

Онлайн-голосование впервые проводилось в Москве в сентябре 2018 года на выборах в Мосгордуму в трех округах. В прошлом году через интернет в июле голосовали по поправкам к Конституции москвичи и нижегородцы, а в сентябре - жители Курской и Ярославской областей на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам.