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10.02.2021 09:14
Рубрика: Власть

ЦИК отметил выставкой 75-летие первых послевоенных выборов в СССР

Текст: Галина Мисливская

Ровно 75 лет назад, 10 февраля 1946 года, в СССР прошли первые после Великой Отечественной войны выборы в Верховный Совет страны. В Центризбиркоме к юбилею провели выставку, посвященную этому историческому событию, а также выпустили фотоальбом с материалами экспозиции.

Фото: ТАСС
В 63 регионах открылись выставки о преступлениях нацистов в годы войны

В нее вошли избирательные документы, фотографии, газетные публикации, оборудование избирательных участков - всего 6192 экспоната. Некоторые из них были впервые представлены широкой общественности.

"Наша экспозиция не только о первых послевоенных выборах. Она о том, как жили люди в нашей стране в первый мирный год. Да, полуголодные, измученные и обездоленные, потерявшие родных и близких, но не сломленные и объединенные общей целью. Они вместе победили и вместе возрождали нашу Родину из руин, строили новую жизнь", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Экспозиция переносит зрителей в 1946 год, когда советский народ возвращался к мирной жизни, восстанавливал народное хозяйство и общественное жизнеустройство. Многие приметы времени зафиксированы, в том числе в документах избирательной системы.

Например, вот что писали избиратели на бюллетенях в качестве наказов будущим народным избранникам: "Хлеба мало", "Больше хлеба детям за погибших отцов", "Пусть цветет и крепнет наша Родина!" .

Организаторам первых послевоенных выборов пришлось не только заново создавать инфраструктуру для голосования, но и восстанавливать списки избирателей. Можно сказать, что члены избиркомов провели, по сути, перепись послевоенного населения СССР.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Большинство кандидатов - фронтовики. В Верховный Совет второго созыва были избраны четырежды Герой Советского Союза, маршал Победы Георгий Жуков, трижды Герои Семен Буденный, Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, 18 дважды Героев СССР и более 60 однократных обладателей этой награды. Среди депутатов оказались и авторы оружия Победы - создатель пистолета-пулемета ППШ Георгий Шпагин и авиаконструктор Сергей Ильюшин, разработчик штурмовика Ил-2.

По итогам голосования в Верховный Совет СССР вошли также ученые, деятели культуры, искусства и простые граждане. Были среди них труженики тыла, участники партизанского движения, те, кто поднимал народное хозяйство после войны.

Организаторы выставки - Государственный центральный музей современной истории России, ЦИК РФ и избирательные комиссии субъектов РФ.

С материалами экспозиции можно ознакомиться на сайте Центризбиркома.

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