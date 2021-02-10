Директор департамента ЦБ рассказал о новой схеме черных кредиторов

Часть черных кредиторов стала работать по новой схеме - у них нет офисов и сайтов, а также рекламы на столбах, но они ищут клиентов через группы в соцсетях и привозят займы на дом, на работу или в условленное место, рассказал директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, после начала пандемии так стали работать до 10% выявленных Банком России черных кредиторов, однако регулятору обнаружить их труднее, чем "классических" черных кредиторов.

В целом количество выявленных нелегальных кредиторов в 2020 году сократилось до 821 (против 1845 в 2019 году), в основном из-за ограничений, связанных с пандемией, сообщил Банк России. Большинство из них предпочитают действовать офлайн, передавая ссуды из рук в руки либо вообще без документов, либо по документам, оформленным с нарушением существующих норм. Черным коллекторам это нисколько не мешает, и они по-прежнему используют методы агрессивного выбивания долгов.

Чаще всего черные кредиторы выдают ссуды под залог единственного жилья, а учитывая, что проценты по нелегальным займам ничем не ограничены, выплатить долг и сохранить квартиру очень сложно, подчеркнул Лях. При этом штрафы для черных кредиторов невысоки (до 20 тыс. руб.), поэтому нелегалы снова и снова выходят на эту работу.