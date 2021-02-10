Новости

Путин встретится с главными редакторами российских СМИ 13:08
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 13:08
Совфед освободил региональных омбудсменов от уплаты судебных пошлин 13:07
Москва готова к ликвидации последствий предстоящего снегопада 13:03
Сандра Буллок сыграет в боевике автора "Джона Уика" 13:02
В Воронеже завели дело после отравления детей газом 13:02
В Сербии создадут комиссию по проверке собственности служащих 12:57
Умер актер Раджив Капур, сын Раджа Капура 12:53
В Петербурге дорожный рабочий потушил снегом горящую машину 12:51
В Сургуте маленьких детей госпитализировали с тяжелыми травмами 12:50
Роскомнадзор оштрафовал "Радио Свобода" на 11 миллионов рублей 12:46
ЕКА впервые за 11 лет набирает новых астронавтов 12:45
Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист премии "Оскар" 12:43
В Москве отправили на переработку 40 тысяч новогодних елок 12:39
ЦИК передал музею современной истории России печать УИК образца 1946 года 12:36
В Херсонесе деревянные настилы заменят цветным щебнем 12:26
В Финляндии больницу организовали в строительных контейнерах 12:22
Умерла вокалистка легендарных The Supremes Мэри Уилсон 12:16
В каких городах курьеры зарабатывают больше 100 тысяч рублей 12:13
Псковского военного осудили за кражу мундиров на 63 млн рублей 12:12
В Новой Москве появился "умный" перекресток 12:12
В Москве выявили ячейку экстремистской организации "Свидетели Иеговы" 12:08
В России изменились правила выплаты пенсий умерших 12:08
Дрон-перехватчик "Волк-18" успешно завершил летные испытания 12:00
В Москве отремонтируют старейший фонтан у Большого театра 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 12:45
Рубрика: Общество

ЕКА впервые за 11 лет набирает новых астронавтов

Текст: Юрий Когалов

Европейское космическое агентство впервые за 11 лет откроет набор новых астронавтов. Как отмечается на сайте ЕКА, прием заявок будет проводиться с 31 марта по 28 апреля, а сам конкурс, состоящий из шести этапов, продлится до октября 2022 года

Фото: Фотохроника ТАСС
110 лет назад родился главный теоретик космонавтики Мстислав Келдыш

По его итогам планируется подобрать от четырех до шести человек, которые пополнят ряды астронавтов, обеспечат преемственность поколений. Подать заявку может любой, в ЕКА даже призывают женщин проявить инициативу, чтобы агентство могло "расширить гендерное разнообразие в своих рядах". По словам руководителя отдела пилотируемых полетов и роботизированного изучения космоса Дэвида Паркера, ЕКА стремится к тому, чтобы в агентстве работали представители разных слоев общества. Это значит, что шансы стать астронавтом имеют люди не только разных возрастов, пола или происхождения, но и имеющие физические недостатки.

Отмечается, что на этот шаг агентство пошло в связи с тем, что "Европа вступает в новую эру освоения космоса". "Мы должны смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс набора является первым шагом, и я с нетерпением жду возможности наблюдать, как в ближайшие годы агентство будет развиваться во всех областях космических исследований и инноваций вместе с нашими международными партнерами", - заявил генеральный директор ЕКА Йохан-Дитрих Вернер. Он действительно будет только наблюдать, поскольку срок действия его полномочий истекает в конце июня, после чего во главе агентства его сменит Йозеф Ашбахер.

За все время существования Европейского космического агентства, созданного в 1975 году, проводилось лишь три набора астронавтов. Первый - в 1978 году, последний - в 2009-м. В настоящее время ЕКА располагает семью астронавтами из Дании, Германии, Франции, Италии и Великобритании. В их рядах только одна женщина.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
В NASA задумались о дополнительном месте для астронавта на "Союзе"

Хотя агентство и готово принять заявки от всех желающих, все же есть несколько условий, которым они должны соответствовать. Так, кандидаты должны обладать научными знаниями, быть в возрасте от 27 до 37 лет и знать английский язык. А за время обучения им придется выучить еще и русский, который также является официальным языком на Международной космической станции.

Общество Космос

Главное сегодня

Минсельхоз попросил разрешить въезд иностранным рабочим для сезонных работ
В Роспотребнадзоре разработали новый тест для диагностики COVID-19
Глава Крыма допустил снятие ограничений из-за коронавируса к марту
МИД РФ ответил Киеву на попытку закрыть крымский Twitter-аккаунт
В NASA задумались о дополнительном месте для астронавта на "Союзе"
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии