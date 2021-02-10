ЕКА впервые за 11 лет набирает новых астронавтов

Европейское космическое агентство впервые за 11 лет откроет набор новых астронавтов. Как отмечается на сайте ЕКА, прием заявок будет проводиться с 31 марта по 28 апреля, а сам конкурс, состоящий из шести этапов, продлится до октября 2022 года

По его итогам планируется подобрать от четырех до шести человек, которые пополнят ряды астронавтов, обеспечат преемственность поколений. Подать заявку может любой, в ЕКА даже призывают женщин проявить инициативу, чтобы агентство могло "расширить гендерное разнообразие в своих рядах". По словам руководителя отдела пилотируемых полетов и роботизированного изучения космоса Дэвида Паркера, ЕКА стремится к тому, чтобы в агентстве работали представители разных слоев общества. Это значит, что шансы стать астронавтом имеют люди не только разных возрастов, пола или происхождения, но и имеющие физические недостатки.

Отмечается, что на этот шаг агентство пошло в связи с тем, что "Европа вступает в новую эру освоения космоса". "Мы должны смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс набора является первым шагом, и я с нетерпением жду возможности наблюдать, как в ближайшие годы агентство будет развиваться во всех областях космических исследований и инноваций вместе с нашими международными партнерами", - заявил генеральный директор ЕКА Йохан-Дитрих Вернер. Он действительно будет только наблюдать, поскольку срок действия его полномочий истекает в конце июня, после чего во главе агентства его сменит Йозеф Ашбахер.

За все время существования Европейского космического агентства, созданного в 1975 году, проводилось лишь три набора астронавтов. Первый - в 1978 году, последний - в 2009-м. В настоящее время ЕКА располагает семью астронавтами из Дании, Германии, Франции, Италии и Великобритании. В их рядах только одна женщина.

Хотя агентство и готово принять заявки от всех желающих, все же есть несколько условий, которым они должны соответствовать. Так, кандидаты должны обладать научными знаниями, быть в возрасте от 27 до 37 лет и знать английский язык. А за время обучения им придется выучить еще и русский, который также является официальным языком на Международной космической станции.