Экс-муфтия Киргизии задержали по подозрению в финансовых махинациях

Спецслужбы Киргизии задержали экс-муфтия республики Максатбека Токтомушева. Бывшего духовного лидера мусульман Киргизии подозревают в махинациях со средствами, собранными с паломников для совершения хаджа.

Максатбек Токтомушев сложил с себя полномочия главы Духовного управления мусульман республики (ДУМК) буквально несколько часов назад в связи с громким скандалом. Спецслужбы уличили представителей ДУМК в предоставлении денег паломников частным финансовым структурам - под проценты в виде крупных займов. Руководство пыталось замять нелицеприятный факт. Сотрудникам спецслужб, выявившим махинации, предложили крупную взятку. Главный бухгалтер Духовного управления, передававший деньги, был в итоге взят оперативниками с поличным.

- По результатам проведенных следственных действий были получены неопровержимые доказательства причастности муфтия Максата Токтомушева к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками, - сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Бывшего лидера мусульман республики водворили в следственный изолятор ГКНБ.