Эксперт назвал "комфортную" для России цену на нефть

"Комфортный" для России уровень цен на нефть составляет 80 долларов за баррель, заявил агентству "Прайм" президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Эксперт отметил, что цены в сто долларов за баррель в ближайшее время являются "фантазией".

Во вторник нефть марки Brent впервые с января 2020 года превысила отметку в 61 доллар.

"Цена в 60 долларов за бочку вполне сегодня приемлемая, и она может сохраниться достаточно долго, во всяком случае до конца года, но это будет зависеть от развития мировой экономики, и прежде всего, экономики Китая", - заявил Шмаль.

Глава Союза нефтегазопромышленников добавил, что ситуация на рынке будет зависеть от ситуации в мировой экономике, прежде всего, китайской.