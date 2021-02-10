Эксперт назвал простые и эффективные способы укрепить иммунитет

Поддержка иммунитета, особенно важная во время эпидемического сезона, возможна простыми способами.

Как рассказал член Международного общества междисциплинарной эстетической и антивозрастной медицины (WOSIAM) Андрей Тарасевич, для усиления защиты организма прежде всего необходимо нормализовать питание. В рацион лучше включить достаточное количество зелени и овощей, при этом ограничить сахар, сладости и выпечку.

Физические нагрузки полезны для организма, но они должны быть умеренными.

- Не нужно впадать в крайность - нагружать себя серьезными тренировками семь раз в неделю. Это может привести к противоположному результату. Для восстановления выработки энергии митохондриями необходимы умеренные аэробные нагрузки. Вы просто 30-40 минут идете быстрым шагом, - приводит слова Тарасевича KP.Ru.

Доктор добавил, что особое влияние на организм, включая иммунную систему, оказывает качество и количество сна.

- Мы обесценили оздоравливающее действие сна, полагая, что сон - это время суток, когда мы вынуждены быть неэффективными и непродуктивными, - заявил эксперт, отметив, что большинству людей сложно завершить день в 22:00 из-за повышенной тревожности.