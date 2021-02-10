Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера

Чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения от роутера, надо знать, где его лучше всего установить. Свои рекомендации дал руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

По его словам, сертифицированные роутеры для домашнего использования не должны иметь опасный для человека уровень электромагнитного излучения, однако определенное влияние они все-таки могут оказывать.

"Роутеру не место на рабочем столе. Нельзя ставить оборудование и рядом с кроватью, поскольку в таком случае трудно рассчитывать на спокойный сон. Есть правило, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении", - пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Ранее эксперты рассказали, какими неприятностями может обернуться нежелание менять пароль на роутере? Для установки соединения необходимо подключиться к оборудованию, ввести логин и пароль. По данным Avast, у 49% российских пользователей интернета такая комбинации стандартная, где логин это admin, а пароль - password. Оставляя ее люди дают возможность злоумышленнику подобрать его и использовать их точку доступа для выхода в интернет без какой-либо абонентской платы.