Елена Малышева назвала главные факты о мутации коронавируса

Британская мутация коронавируса не должна быть опасна, поскольку смертность от нее составляет всего 0,4 процента. Об этом в своем Instagram рассказала доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева.

В то же время смертность от коронавируса в целом оценивается в 1,15 процента. Таким образом, британский штамм в три раза слабее, полагает главный теледоктор страны. "Мутации коронавируса происходят, потому что ему необходимо проникать в клеточный геном, - объяснила Елена Малышева. - Мутируют и другие вирусы, причем у гриппа этот процесс идет значительно активнее".

Елена Малышева также подчеркнула, что вакцина против коронавируса эффективна и в борьбе с британским штаммом. Она призвала россиян не реагировать на псевдосенсации, а анализировать и сопоставлять реальные факты.