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Рубрика: В мире

Эрдоган пообещал достичь Луны в 2023 году

Текст: Константин Волков

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган озвучил планы по освоению Луны, выступая на церемонии открытия Национальной космической программы Турции под патронажем Турецкого космического агентства, сообщает издание Daily Sabah.

Фото: AP Photo / Burhan Ozbilici
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"Наша первая цель - совершить жесткую посадку турецкого космического аппарата на Луне в 2023 году, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики, - заявил он. - Я верю, что турецкие инженеры смогут обеспечить выполнение лунной миссии". И добавил, что "сегодня путь к установлению справедливости на Земле - наличие силы в небе".

Мягкая посадка турецкого лунного модуля предварительно запланирована на 2028 год.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении построить с международной помощью космодром на территории Турции.

"Наша вторая цель - создать мировой бренд, который сможет конкурировать в области создания спутников следующего поколения", сказал президент.

Кроме того, он отметил, что Турция планирует отправить своего гражданина в космос с научной миссией.

Турецкий президент подчеркнул, что на сегодня самая большая проблема - вопрос запуска. "Мы еще не достигли уровня, чтобы отправлять в космос спутники турецкого производства с помощью наших же ракет", сказал он. Однако, Турция в прошлом году уже запустила собственную ракету, созданную на базе турецкого производителя оружия Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret AS.

Фото: iStock
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Также в Турции строят Восточно-Анатолийскую обсерваторию в районе горнолыжного курорта Паландокен недалеко от города Эрзерум. Когда обсерватория будет готова, там разместят инфракрасный телескоп, который использует инфракрасный спектр для обнаружения небесных тел.

Что касается производства спутников в Турции, то, по словам Эрдогана, уже создан спутник IMECE для сканирования поверхности Земли с высоким разрешением для военных и гражданских нужд. Аппарат был разработан с использованием турецких технологий.

Всего же Турция уже запустила семь своих спутников, последний из них, спутник связи Turksat 5A, был доставлен на орбиту в начале января 2021 года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Спутник, как предполагается, начнет работу во второй половине текущего года.

Один из турецких спутников, Rasat, предназначенный для наблюдения за земной поверхностью, был запущен в 2011 году из России.

Турецкое космическое агентство (TUA) было создано в 2018 году.

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