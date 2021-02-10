Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" продолжает путь к "Оскару"

Американская киноакадемия объявила список фильмов, отобранных из заявок 93 стран мира для участия в гонке за премии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". В этом списке 15 картин, в том числе социальная драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" о расстреле демонстрации бастующих рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

В список претендентов на "Оскар" также попали Quo Vadis, Aida? (Босния/Герцеговина), "Шарлатан" (Чехия), "Еще по одной" (Дания), "Крот-агент" (Чили), "Двое из нас" (Франция), "Ла Йорона" (Гватемала), "Лучшие дни" (Гонконг), "Дети солнца" (Иран), "Ночь королей" (Кот-д'Ивуар), "Меня здесь больше нет" (Мексика), "Надежда" (Норвегия), "Коллектив" (Румыния), "Солнце" (Тайвань) и "Человек, который продал свою кожу" (Тунис). Шансы стать номинантом "Оскара" у фильма "Дорогие товарищи!" достаточно высоки. Главными соперниками драмы Андрея Кончаловского можно считать фильмы "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Коллектив" Александра Нинэу и "Шарлатан" Агнешки Холланд, хотя в опубликованном списке немало "темных лошадок" - возможны сюрпризы.

В номинации "Лучший документальный фильм" в короткий список попала полнометражная картина "Гунда", снятая в США и Норвегии Виктором Косаковским и ставшая одной из сенсаций прошлогоднего Берлинского кинофестиваля. Опубликованы также короткие списки в категориях "Лучший короткометражный игровой фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая песня", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучшая короткометражная анимация", "Лучшие грим и прически".

Теперь академики должны отсмотреть все отобранные картины, и 15 марта будут официально объявлены номинанты "Оскара". 93-я церемония вручения премии, как известно, из-за пандемии перенесена и запланирована на 25 апреля, ее формат пока не объявлен.