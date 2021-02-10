Фильм "Зоя" вошел в число лидеров отечественного проката

Художественный фильм "Зоя", посвященный подвигу Героя Советского Союза Зое Космодемьянской, попал в топ проката, заявил перед просмотром в Совете Федерации помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Я смотрел систему ЕАИС (Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах) и, что касается проката этого, по большому счету, артхаусного, очень тяжелого и совершенно "неблокбастерного" фильма, то он занимает второе место в российском прокате по числу зрителей на этот момент. Это поразительно, и я считаю, что это большой успех молодой команды, которая создавала этот фильм, успех молодой актрисы и главная характеристика нашего русского, советского, российского зрителя", - отметил он.

В свою очередь молодая исполнительница главной роли Анастасия Мишина подчеркнула, что считает съемки в таком фильме своей патриотической миссией:

"Для определенной части нашего общества, к сожалению, стало почти "ритуальным" принятие исторического нарратива, который возлагает вину и ответственность за развязывание Второй мировой войны как на Германию, так и на Советский Союз в равной степени, - размышляет актриса. - России, как правопреемнице Советского Союза, фактически было предложено отказаться от статуса державы-освободительницы и предать память 27 миллионов погибших сограждан. И мне очень хотелось бы, чтобы такие имена как Зоя Космодемьянская, Дмитрий Карбышев и многие другие, которые отдали свои жизни за наше будущее, перестали употребляться в уничижительном и глумливом контексте".

Справка "РГ"

Зоя Космодемьянская - первая из 89 женщин - Героев Советского Союза, кому было присвоено это звание в годы Великой Отечественной войны.