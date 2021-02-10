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10.02.2021 12:55
Рубрика: Экономика

ФНС с марта может начать автоматически предоставлять налоговые вычеты

Текст: Роман Маркелов
Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится с марта приступить к автоматическому предоставлению гражданам имущественных и инвестиционных вычетов. Процесс начнется в указанный срок, если будет принят соответствующий закон, уточнил глава ФНС Даниил Егоров, выступая на заседании Совета Федерации.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"В третьем чтении (в Госдуме) рассматривается автоматическое предоставление имущественных вычетов. Если Совет Федерации поддержит этот законопроект, то с марта мы готовы - уже все полностью оттестировали систему - приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов", - сказал Егоров.

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Сейчас для получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) требуется подавать в ФНС налоговую декларацию и прикладывать к ней документы, подтверждающие право на вычеты. По законопроекту правительства, который сейчас рассматривает Госдума, порядок получения вычетов упрощается для расходов на покупку жилья, погашения процентов по целевым кредитам и операций через индивидуальный инвестиционный счет.

Упрощение процедуры позволит обеспечить автоматическое предоставление вычета гражданам через личный кабинет на сайте ФНС.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Налоговые вычеты

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