ФНС с марта может начать автоматически предоставлять налоговые вычеты

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится с марта приступить к автоматическому предоставлению гражданам имущественных и инвестиционных вычетов. Процесс начнется в указанный срок, если будет принят соответствующий закон, уточнил глава ФНС Даниил Егоров, выступая на заседании Совета Федерации.

"В третьем чтении (в Госдуме) рассматривается автоматическое предоставление имущественных вычетов. Если Совет Федерации поддержит этот законопроект, то с марта мы готовы - уже все полностью оттестировали систему - приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов", - сказал Егоров.

Сейчас для получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) требуется подавать в ФНС налоговую декларацию и прикладывать к ней документы, подтверждающие право на вычеты. По законопроекту правительства, который сейчас рассматривает Госдума, порядок получения вычетов упрощается для расходов на покупку жилья, погашения процентов по целевым кредитам и операций через индивидуальный инвестиционный счет.

Упрощение процедуры позволит обеспечить автоматическое предоставление вычета гражданам через личный кабинет на сайте ФНС.