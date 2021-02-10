ФНС с марта может начать автоматически предоставлять налоговые вычеты

"В третьем чтении (в Госдуме) рассматривается автоматическое предоставление имущественных вычетов. Если Совет Федерации поддержит этот законопроект, то с марта мы готовы - уже все полностью оттестировали систему - приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов", - сказал Егоров.
Сейчас для получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) требуется подавать в ФНС налоговую декларацию и прикладывать к ней документы, подтверждающие право на вычеты. По законопроекту правительства, который сейчас рассматривает Госдума, порядок получения вычетов упрощается для расходов на покупку жилья, погашения процентов по целевым кредитам и операций через индивидуальный инвестиционный счет.
Упрощение процедуры позволит обеспечить автоматическое предоставление вычета гражданам через личный кабинет на сайте ФНС.