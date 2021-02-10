Fox News: НЛО в небе над Флоридой оказался ракетой американских ВМС

Неопознанный летающий объект, замеченный во вторник над Флоридой, оказался баллистической ракетой американских Военно-морских сил. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Ранее жители Флориды заполнили соцсети роликами с необычным светящимся объектом в небе, похожим на комету. Он особенно эффектно смотрелся в вечернем небе над океаном, пишет РИА Новости.

Это оказалась баллистическая ракета Trident II, выпущенная в рамках испытаний с подводной лодки США. Такие ракеты преодолевают до 11,3 тысячи километров и способны нести ядерный заряд.