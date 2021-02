Анализ ДНК опроверг "сенсационную" гипотезу об эволюции человека

В Китае международная и междисциплинарная команда исследователей провела повторное тестирование зубов древних людей, которые были найдены в этой стране в пещерах на территории нескольких доисторических участков. Анализ опроверг мнение о том, что современный человек появился в этих местах порядка 120 тысяч лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. В работе приняли участие исследователи из ведущих университетов Китая, которым помогали эксперты из Тайваня, Австралии и США.

Задача была одна - повторно датировать останки древних людей, которые ранее были найдены в Китае. В частности, на анализ были отправлены зубы, обнаруженные в пещерах Хуанлун, Луна, Фуянь, Янцзяпо и Санью.

Дело в том, что в 2015 году было опубликовано исследование, которое многие расценили как сенсацию. Оно поставило под сомнение общепринятую теорию эволюции человека современного.

До тех пор большинство археологов считали, что современные люди эволюционировали в период примерно от 500 до 315 тысяч лет назад и мигрировали из Африки около 65-45 тысяч лет назад. Предполагалось также, что представители других видов гоминидов, родственники человека современного, начали свой миграционный путь гораздо раньше, однако со временем все они вымерли.

В 2015 году этот "график" движения был поставлен под сомнение. Группа археологов обнаружила тогда окаменелые зубы в пяти пещерах в южной части Китая и заявила, что их возраст составляет примерно 120 тысяч лет. Причем датирование проводилось по возрасту слоев, в которых были обнаружены останки.

Только пять лет спустя был проведен повторный анализ, в рамках которого ученые исследовали не культурные слои, а ДНК, которую им удалось извлечь из самих зубов. Генетический анализ подтвердил, что зубы принадлежали представителям нашего вида, то есть человека разумного. Однако тестирование показало, что их возраст составляет всего 16 тысяч лет, а не 120 тысяч, как было объявлено в 2015-м.

Новое исследование вновь делает достоверной общепринятую теорию эволюции и миграции человека. Кроме того, исследователи также обнаружили, что ДНК одного из протестированных образцов соответствует генетике людей, проживающих сейчас на Тибете и в Мьянме.