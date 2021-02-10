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10.02.2021 17:16
Рубрика: Экономика

Госдума одобрила поправки о более доступных лекарствах

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в первом чтении приняла поправки в законы об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья граждан. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, эти меры позволят обеспечить доступность лекарств для граждан.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

"Это важное для граждан решение. В случае принятия, закон обяжет аптеки информировать покупателей о том, что в продаже есть более дешевый аналог необходимого им препарата", - заявил спикер.

Фото: iStock
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Кроме того, по его словам, будет разрешена деятельность передвижных аптечных пунктов.

"Жителям сельской местности и отдаленных территорий станет проще купить необходимые препараты", - отметил парламентарий.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев рассказал, что этим же законом предлагается создать реестр аптечных работников, фармацевтов, провизоров. Это нужно для того, чтобы иметь точную информацию, являются ли владельцы, сотрудники аптечной организации людьми с необходимым специальным образованием, которые "готовы реально, на практике, в соответствии с законодательством оказывать помощь гражданам".

Кроме того, законопроектом вводятся меры, которые позволят предупредить и не допускать монополизацию рынка розничной торговли лекарственным препаратами посредством организации аптечной сети. В частности, установят ряд антимонопольных ограничений, например, по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть. Бонусы от фармпроизводителей за продвижение товара тоже ограничиваются законопроектом. Они не смогут превышать 5% от цены лекарств. При этом производители не будут ничего платить сетям и дистрибьюторам за право поставок лекарственных препаратов в аптеки или за изменение ассортимента.

Также для аптечных сетей предполагается установить ограничение по оплате поставок: они должны будут расплатиться с производителем в течение 90 дней.

Фото: iStock
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Как отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия"), пандемия новой коронавирусной инфекции продемонстрировала, что "рынок лекарственных препаратов нуждается в большем регулировании со стороны государства". "Новые поправки коснутся прежде всего аптечных сетей, которые все больше монополизируют рынок лекарств, - заявил он. - К примеру, пять крупнейших организаций оптовой торговли сейчас занимают 50% всего рынка, а 10 крупнейших организаций - 75%. На розничном рынке концентрация тоже быстро растет. С принятием новых поправок одной сети будет запрещено занимать более 20% рынка в конкретном населенном пункте".

Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Работа власти Законодательная власть Госдума

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