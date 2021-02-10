Госдума ввела штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете

Базовый закон был принят в мае 2019 с целью обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации. Он обязывает операторов связи предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае подобных чрезвычайных ситуаций.
Теперь вводится административная ответственность для операторов за нарушение правил использования оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости российского интернета. Проект закона был внесен в Госдуму председателем комитета по информационной политике Александром Хинштейном и его заместителем Сергеем Боярским.
Штрафы составят:
- от 15 до 30 тыс. рублей для должностных лиц,
- от 30 до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей,
- от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий.
В случае неисполнения предупреждения о снятии ограничений на свободу распространения информации документ также предусматривает штрафы:
- от 50 до 100 тыс. рублей для физических лиц,
- от 200 до 400 тыс. для должностных лиц,
- от 500 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц.
Повторное неисполнение повлечет более чем двукратный рост.