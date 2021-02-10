Госдума разрешила включать в электронную трудовую книжку стаж до 2020 года

Нововведение, указали разработчики, предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом. Кроме того, гражданам станет проще предоставлять информацию о стаже при трудоустройстве или по месту требования. В целом новый закон упростит взаимодействие работника и работодателя в условиях дистанционной занятости.

Чтобы запись внесли, работник, чей стаж учитывается в электронном виде, должен обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года. Речь о записях, которые содержатся в бумажной трудовой книжке.

Напомним, введение электронных трудовых книжек началось именно с этой даты в добровольном порядке.

"Вся трудовая деятельность на протяжении прошлого года - вне зависимости, есть или нет бумажный вид - фиксируется в электронном виде. Теперь есть возможность и всю деятельность до 2020 года оцифровать", - изложил суть нововведений заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.