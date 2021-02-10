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10.02.2021 14:17
Рубрика: Власть

Госдума усилила ответственность за неповиновение силовикам на митингах

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон об усилении ответственности за нарушения при подготовке и проведении публичных акций. В том числе повышаются штрафы за неповиновение законным распоряжениям правоохранителей на митингах.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

"Для чистоты отношений, во многих странах существует такая ответственность, и ее несут те, кто проводит митинги, их организует, - напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. - С тем, чтобы была обеспечена прозрачность за целевым использованием денежных средств. Потому что собирают на митинг, а потом кладут в карман. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: в большинстве стран Совета Европы, в США все эти вопросы законодательно решены".

Ранее палата парламента приняла базовые законы о новых правилах для митингов - в частности, о запрете их финансировать из иностранных источников, а также анонимно.

В дополнение одобрены следующие поправки в КоАП:

- за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов на митингах штрафы для граждан за первое деяние составят от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей. Также предлагается, что альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов;

- за нарушение финансирования митингов (неправомерное перечисление средств) спонсору-гражданину будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В редакции второго чтения предлагается ввести санкции и для должностных лиц: штраф предлагается от 15 до 30 тысяч рублей;

Фото: Getty Images
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- для организаторов, которые берут незаконную спонсорскую помощь или не отчитываются по установленной форме, вводятся штрафы для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.

Мягкость нынешнего наказания для нарушителей на митингах, как заявил автор законопроекта, депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин, ведет к подрыву основ управления в государстве и может повлечь серьезные последствия. "Ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника органов правопорядка в настоящее время составляет от пятисот до одной тысячи рублей, - уточнил парламентарий. - И это, конечно же, не соответствует ни общественному вреду, ни общественной опасности содеянного, потому что зачастую от выполнения законных требований правоохранителей зависит и жизнь, и здоровье других граждан".

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