Госдума ввела тюремные сроки за пропаганду наркотиков в интернете

Авторами проекта выступили депутаты разных фракций, включая главу Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева.

"С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков", - выступил за необходимость ужесточения мер председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что в Сети среди прочего размещают сведения, где их можно приобрести. "Основными потребителями этой информации становятся совсем молодые люди, часто - несовершеннолетние, - указал спикер. - Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает".

За склонение к наркотикам в интернете будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, срок составит от 12 до 15 лет.

Комментарий

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев:

"В поле зрения комиссии попали многочисленные материалы зарубежных СМИ и НПО, основная цель которых - возбудить желание у нашей молодежи и подростков потреблять наркотики. В Сети тиражировались тезисы, что наркотики - это субкультура, игра, протест, креатив, эмоциональная разрядка, это модно и круто.

Дополнение статьи 230 УК РФ положением об уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета - это адекватная реакция с учетом высокой общественной опасности таких действий. Мы учли, что, орудуя в интернете, они охватывают многомилионную аудиторию, существенной частью которой являются несовершеннолетние, а также способствуют созданию устойчивого спроса на наркотики и ведут к расширению сбыта запрещенных веществ".