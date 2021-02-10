Рано или поздно каждый из нас задумывается о безопасности своего дома и имущества. Особенно перед тем, как отправиться в отпуск или в длительную поездку. Остро встают эти вопросы и сегодня, в период пандемии, когда многие уехали из квартир за город. Специалисты в вопросах безопасности советуют: защиту квартиры, дачи, машины или другого имущества лучше доверить профессионалам.

Александр Грищенко: "Ни одна квартира, дом или гараж, охраняемые нами, не были ограблены". Фото: Сергей Куксин/ РГ

Какие меры защиты и какие системы безопасности наиболее надежны? Об этом "РГ" рассказал начальник Главного управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко.

Александр Владимирович, сколько квартир, домов, дач, машин и прочего имущества наших граждан охраняет Росгвардия?

Александр Грищенко: На сегодняшний день под нашей защитой находится около миллиона квартир и домов граждан.

Несколько лет назад мы расширили спектр предоставляемых услуг и теперь берем под охрану и транспортные средства. Сегодня - это свыше 5,7 тысячи автомобилей. И эта цифра с каждым годом растет. Только за прошлый год она увеличилась на 1,5 тысячи единиц. Среди взятых под охрану машин - как автомобили граждан, так и транспорт, принадлежащий организациям. Кнопками тревожной сигнализации и другими системами безопасности оборудованы более 400 единиц общественного транспорта и свыше 1,8 тысячи карет скорой медицинской помощи.

Услуги охраны недешевы. Однако, судя по статистике, число тех, кто доверяет охрану имущества сотрудникам Росгвардии, с каждым годом увеличивается...

Александр Грищенко: Это так. И здесь нет никакого секрета. За прошедший год, как, кстати, и за многие другие, мы не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов. .

Реагирование на поступающие сигналы тревоги - это лишь небольшая часть нашей работы. Значительный объем задач решается нашими сотрудниками на предварительном этапе. Это и изучение объекта на предмет его укрепленности, и подготовка соответствующих рекомендаций по обеспечению безопасности, установка и наладка необходимого оборудования, подключение на пульт охраны и, соответственно, организация оперативного реагирования.

Причем оно осуществляется как на противоправные действия, так и на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на объекте. К примеру, в случае задымления, протечки трубы, утечки газа.

А есть способы самим гражданам уберечь свое имущество от воров?

Александр Грищенко: В интернете можно найти множество советов, как защитить свое жилье. Это и имитация присутствия хозяев, и конспирация отъезда, и так называемые лжемаячки, и многое-многое другое.

Все эти рекомендации действительно могут быть полезными, однако не дают стопроцентной гарантии, что в квартиру, дом или офис не проберутся незваные гости. К тому же не следует забывать, что злоумышленники также имеют доступ к Всемирной паутине и прекрасно осведомлены обо всех хитростях и тонкостях, к которым прибегают граждане в стремлении уберечь свое имущество от покушений.

При достаточном количестве предложений на рынке охранных услуг оптимальным решением будет все же обращение в проверенные временем организации, имеющие большой опыт профессиональной работы. К их числу можно уверенно отнести вневедомственную охрану Росгвардии, где в подразделениях имеется не только сложившийся десятилетиями опыт и традиции, но и новейшая техника, средства охраны и связи, специальный транспорт и вооружение.

Кроме того, все сотрудники проходят профессиональную подготовку, постоянно совершенствуют свои навыки. Также немаловажно - у нас есть все возможности оперативно прибывать на место, поскольку автомобили групп задержания оборудованы специальными сигналами.

Кстати, насколько быстро ваши сотрудники приезжают по тревоге на охраняемый объект?

Александр Грищенко: Время прибытия на объект, как правило, - до 5 минут. Мы организовываем работу таким образом, чтобы ни осложненная дорожная ситуация, ни другие форс-мажорные обстоятельства не влияли на выполнение поставленных задач.

Передвижение экипажей при помощи современной техники координирует дежурный, который в случае возникновения непредвиденных обстоятельств направляет другой или дополнительный экипаж, находящийся поблизости.

Зона реагирования для одной группы задержания определяется плотностью расположения охраняемых объектов, географическими особенностями местности, состоянием криминогенной обстановки, даже дорожным покрытием.

Еще одной отличительной особенностью наших подразделений являются имеющиеся полномочия у сотрудников вневедомственной охраны. Они наделены законным правом задерживать злоумышленников, вооружены огнестрельным оружием и экипированы средствами индивидуальной бронезащиты.

Как пошагово поставить свое жилье на охрану - куда обращаться, какие представлять документы?

Александр Грищенко: Прежде всего собственнику необходимо обратиться в отдел, на территории обслуживания которого находится дом или квартира, которую он планирует поставить под охрану. Написать заявление установленной формы. Далее по согласованию с собственником назначается дата и время проведения обследования. Оно проводится межведомственной комиссией в составе представителей подразделения вневедомственной охраны, монтажной организации и при обязательном участии заявителя.

На этом этапе определяется и согласовывается оптимальное техническое решение по оборудованию мест проживания и хранения имущества граждан техническими средствами охраны - охранной, пожарной, тревожной и другими видами сигнализации.

Даже самый профессиональный взломщик не успеет войти в квартиру и ограбить ее за пять минут. Фото: Сергей Куксин

Если предлагаемые варианты устраивают владельца недвижимости, заключается договор. Для этого достаточно паспорта и документа, подтверждающего право собственности.

Какие виды охраны существуют?

Александр Грищенко: Выбор большой, все зависит от задач.

В наших подразделениях есть пост охраны - это наряд вневедомственной охраны, который выставляется на объекте. Есть группа задержания - подвижной наряд вневедомственной охраны численностью не менее двух сотрудников. Группа осуществляет патрулирование, оперативное реагирование на сигналы "тревога", поступающие с охраняемых объектов.

Охрана осуществляется и посредством технических средств. Этими вопросами занимается наша инженерная служба. При этом задействуются различные каналы связи: проводные, радиоканалы, каналы GSM, интернет и другие.

Используются и комбинированные системы. Такое обилие каналов связи позволяет моделировать и спрогнозировать любую ситуации и осуществлять охрану независимо от наличия и состояния, к примеру, телефонной связи, что особенно важно для сельских и отдаленных районов.

А врачей "скорой", водителей общественного транспорта берете под защиту?

Александр Грищенко: К сожалению, еще встречаются случаи, когда в общественном транспорте орудуют вандалы или возникают конфликтные ситуации среди пассажиров, переходящие в более серьезные нарушения. По-прежнему актуальны и вопросы безопасности медицинских работников бригад скорой помощи.

Один из примеров - задержание вооруженного гражданина в Нижнем Новгороде. Сын заболевшей женщины угрожал бригаде скорой помощи пистолетом. Через несколько минут после получения сигнала прибывшим нарядом вневедомственной охраны нетрезвый дебошир был задержан, обезоружен и передан в полицию.

Помимо квартир, домов граждан и транспорта мы обеспечиваем безопасность почти на 400 тысячах объектов различных форм собственности, включая подлежащих обязательной государственной охране.

В этот перечень входят крупные промышленные предприятия, заводы, музеи, библиотеки и заповедники, различные учреждения и организации, важные объекты федерального значения. К примеру, наши сотрудники участвуют в обеспечении безопасности Крымского моста, единственной в мире плавучей атомной станции "Академик Ломоносов" в городе Певек, охраняют Эрмитаж в Санкт-Петербурге и другие значимые объекты.

Сотрудников вневедомственной охраны можно увидеть не только на объектах, но и во время мероприятий, связанных с обеспечением общественного порядка. Это тоже их функция?

Александр Грищенко: В соответствии с действующим законодательством сотрудники и военнослужащие Росгвардии участвуют в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

Эта важная работа осуществляется с коллегами из других подразделений Росгвардии, а также совместно с правоохранительными органами.

Если говорить конкретно о нашей составляющей, то ежедневно на дежурство заступают более 6 тысяч групп задержания вневедомственной охраны. Это около 13 тысяч сотрудников. Кроме реагирования на сигналы, поступающие с объектов, личный состав участвует в обеспечении общественной безопасности. Чтобы представить масштабы этой работы, приведу еще несколько цифр. В прошлом году по тревожным сообщениям наши сотрудники выезжали более 1,5 миллиона раз. Задержано более 7,3 тысячи человек, находившихся в розыске.

А еще есть примеры, когда сотрудники вашей службы не только ловят злоумышленников, но и помогают гражданам, попавшим в трудную ситуацию. О таких случаях "Российская газета" писала не раз...

Александр Грищенко: Это действительно так. К примеру, в Оренбурге недавно были вручены нагрудные знаки "За отличие в службе" прапорщику полиции Алмату Уркумбаеву, сержантам полиции Мирату Арыстангалиеву и Даниле Жаркову, которые спасли из горящего двухэтажного дома десять жильцов. Об этом случае также писала "Российская газета".

Время прибытия тревожной группы на объект охраны - до 5 минут. Сотрудники наделены законным правом задерживать злоумышленников, вооружены

Медалью "За спасение" был награжден старшина полиции Сергей Снегов, который минувшим летом помог выбраться из горящей квартиры женщине с ребенком и вместе с напарником эвакуировал других жильцов дома в городе Биробиджане. Немало примеров, когда наши сотрудники помогают гражданам, находясь вне службы, в отпуске или на отдыхе.

Ключевой вопрос

Сколько стоит охрана квартиры и загородного дома? От чего зависит цена?

Грищенко: Тарифы на оказываемые вневедомственной охраной услуги устанавливаются правительством РФ, регулируются и контролируются государством. Нормативно-правовыми актами Росгвардии утверждена соответствующая методика расчетов тарифов. Они определяются с учетом множества факторов. Если речь идет, к примеру, о квартире, то учитывается этажность, количество окон и дверей, наличие балкона, удаленность от маршрутов патрулирования групп задержания, наличие уже имеющихся систем безопасности и другие факторы.

Например, в Московском регионе централизованная охрана квартир и мест хранения имущества граждан - коттеджи, частные дома, гаражи - с помощью средств охранной сигнализации с использованием одного пультового номера будет стоить 376 рублей в месяц. Централизованная охрана квартир, оборудованных высокоинформационными комплексами обнаружения несанкционированного проникновения, включающими в себя помимо охранной сигнализации дополнительно тревожную и пожарную сигнализацию, использование второго пультового номера для контроля телефонной линии или обеспечения резервного канала связи, обойдется в 1 126 рублей в месяц. При этих же параметрах при охране коттеджей, частных домов - 1 912 рублей в месяц.

Оборудование техническими средствами безопасности однокомнатной квартиры в Москве обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Частного дома общей площадью в 100 квадратных метров - около 50 тысяч рублей.

Еще раз подчеркну, что стоимость охраны каждого объекта рассчитывается исходя из множества факторов. Для уточнения конкретных расчетов следует обратиться в ближайшее подразделение вневедомственной охраны.

Есть ли льготы для граждан?

Грищенко: В соответствии с Законом РФ от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза,

Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" указанные категории граждан имеют право на внеочередное и бесплатное оборудование жилья техническими средствами охраны, а также на освобождение от платы за ее использование.

Справка "РГ"

Число квартирных краж составляет 25 процентов всех преступлений в России. Только в Москве происходит 25 тысяч таких ограблений ежегодно. Из них 70 процентов случаются днем, до обеда.

Всего в 2020 году в России зафиксировано более 41 тысячи квартирных краж, что почти на 22 процента меньше, чем годом ранее.