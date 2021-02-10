Гудаф Сегай из Эфиопии установила рекорд мира в беге на 1500 метров в закрытых помещениях

Бронзовая медалистка чемпионата мира по легкой атлетике эфиопка Гудаф Сегай выступала в соревнованиях Золотой мировой серии во Франции. Как сообщается на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), Сегай улучшила рекорд, принадлежавший с 2014 года ее соотечественнице знаменитой эфиопской бегунье Гензебе Дибаба, сразу на две секунды, пробежав дистанцию за 3 минуты 53,09 секунды. Старое достижение продержалось больше шести лет.

Среди прежних рекордсменок мира была и россиянка Елена Соболева, показавшая в 2008 году феноменальное на тот момент время - 3.58,05. Увы, уже утвержденный рекорд был исключен из списка мировых - Соболеву поймали на допинге, дисквалифицировали, а результат аннулировали.