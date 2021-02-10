Илья Лагутенко рассказал о продуктивном локдауне и творческих проектах

Кто-то в пору пандемии грустит и скучает, другие - видят в ней вызов и повод для новых увлечений. Многое зависит от характера. И - от желания помнить о поговорке: "Худа без добра не бывает". Солист "Мумий Тролля" как раз такой. А в непростые времена еще больше неугомонный, непоседливый, пытливый и находящий себя все новые вызовы и креативные дела. Оставаясь при этом дома…

В итоге за неполные четыре месяца группа успела выпустить альбом "После зла", четыре макси-сингла, где поэкспериментировала даже в рэпе и эмбиенте. А сам Лагутенко начал озвучивать книги, по-новому решать, как проводить уже раскрутившийся в США и Европе фестиваль свежей музыки и идей V-ROX в родном Владивостоке…

Обо всем этом мы и поговорили с популярным музыкантом и продюсером. Но главное - о том, как искусству, музыке и фестивалям выживать в пору диктата пока не усмиряющегося коронавируса.

Должна ли музыка в пору, когда в некоторых странах введен строгий карантин, пытаться дать людям надежду на лучшее, позитивный настрой или хотя бы спасительную гармонию с самими собой? Думали вы об этом невольно, когда сочиняли песни для нового альбома "После зла"?

Илья Лагутенко: Мы записывали этот диск, когда о глобальном локдауне и вирусе еще никто и не подозревал, в нашей любимой лос-анджелесской VOX Studios весной 2019 года. Она нам нравилась нам тем, что, по сути, была музеем аналоговых инструментов. Затем мы взяли перерыв на летние фестивали и зимние гастроли. А потом началась пандемия и студия была вынуждена закрыться: мы стали чуть ли не последними, кто в не успел записаться…

Ну а что касается миссии… Мне, конечно, близка идея проповедничества обо всем хорошем, и причем уже завтра. Но, к сожалению, легкой помощи и снисхождений не будет, надо учиться проходить испытания.

И начните с музыки, постарайтесь послушать то, что сложно или будет светлым и душевным по настроениям. Вот хоть с нашего альбома "После зла" и начните. Найдите в этих песнях важное лично для себя. Оно там есть, поверьте. Хорошие люди идут по жизни с хорошей музыкой. Очистите свой эфир! Я и сам так всегда, если честно, делаю.

Сейчас вы продолжаете оставаться в Калифорнии. Помогают ли новые знакомства взглянуть на музыку "Мумий Тролля" и ее возможности со стороны, так сказать - в международном масштабе?

Илья Лагутенко: Так ведь в Америке сейчас все закрыто. Клубы и концертные залы заперты основательно, я бы сказал: "на лопату". И похоже, что шансов у них открыться заново все меньше и меньше. А москвичи и питерцы прошлым летом определенно видели больше живых выступлений, чем где-либо в мире… Даже если больше половины населения США получат прививку от вируса - будущее индустрии живой музыки очень туманно. Ведь люди просто боятся куда-то ходить.

Да и вообще во всем мире музыканты сейчас самоизолировались по принципу или "сижу в бункере и ни с кем не общаюсь" или "открыт к любым идеям, давайте общаться". Я из второй категории и мои коллеги тоже. Я не общаюсь с теми, кто тяжел на подъем.

То есть сами вы ограничений не придерживаетесь? Часто ли вы бываете на улице или впервые стали домоседом? И как теперь проходит общение с теми музыкантами "Мумий Тролля", которые сейчас в России и между вами города и континенты?

Илья Лагутенко: Общаемся постоянно. В основном онлайн. А для репетиций собираемся вместе. Но сначала делаем тесты на ковид, потом собираемся. Если у кого-то тест положительный, то он отправляется на карантин. Понимаю, что с таким подходом планировать что-то на перспективу бесполезно.

В Москве и Питере некоторые зрители проходят в зал в масках, а потом, начиная подпевать любимым группам, некоторые их снимают. Надеясь, что теперь с ними ничего не случится и никакая зараза к ним уже не пристанет. Вы бы тоже так поступали?

Илья Лагутенко: Наш тур-менеджер и пара столичных промоутеров планировали сделать небольшие выступления группы в московских залах этой зимой. Я с недоумением наблюдал за их бурной деятельностью. В итоге ничего не случилось, так как все они угодили на больничные койки, да так, что даже на телефон не могли отвечать больше месяца, чуть не распрощались навсегда. Я вообще не понимаю, как можно ставить и себя и зрителей в такую рискованную ситуацию.

Зато непростая ситуация дает неожиданные возможности для новых содружеств. Тех, которые были бы вряд ли возможны раньше… На вашем новом сингле "Экосистема" спели даже солистки ансамбля Lusius, выступающего с Роджером Уотерсом?

Илья Лагутенко: При сведении песни "Экосистема", я сказал звукорежиссеру о том, что мне слышится, будто эту песню поют женским голосом. И оказалось, что он был в туре с Lusius. Мы позвонили им и показали песню. Заодно я послал им и перевод текста. А через неделю получил на почту тот вариант, который вы слышите.

Если нет концертов, то приносят ли вам деньги хотя бы стриминговые сервисы? И, кстати, знаменитые "Люциус" ведь наверняка, запросили с вас не хилый гонорар?

Илья Лагутенко: В системе взаимоотношений независимых артистов все понимают, что деньги остаются у лейблов, стриминговых платформ, музыкальных пиратов, но только не у музыкантов. Что касается Lusius, то мы решили просто поделить авторский гонорар в пропорции 50 на 50. Но вы уже знаете, всякие там авторские общества не любят делиться с музыкантами, поэтому, видимо, встретимся на бокал вина после открытия границ и может споем вместе под гитару.

Надеетесь ли вы пригласить музыкантов, с которыми познакомились в пандемию, и на свой фестиваль V-ROX во Владивосток? Ведь в России, увы, немного open-air, которые знают и уважают в других странах - надо же приумножать их успех?

Илья Лагутенко: Да, я на постоянной связи со многими из них. Ведь кто хочет, сейчас на постоянной дистанционной связи. И если есть желание и совместные идеи, то они реализуются гораздо быстрее, чем когда большинство артистов были в многомесячных турах. Но повода для оптимизма нет. Ведь V-ROX, несмотря на акценты в ежегодных программах, все же фестиваль международных творческих знакомств. В этом его отличие и прелесть. А сегодня планировать путешествия - дело нелегкое и дорогое. Обычно требуется полгода - год на то, чтобы организовать приезд участников. Да и карантинные ограничения в разных странах не внушают радужных надежд на поездки в ближайшее время. Ну и дальше по списку: закрыты визовые центры, бизнесы разоряются, политические волнения. Ничего, будем думать....

Сейчас вы все больше развиваете свое макси-сингловое мышление. "Экосистема" - уже четвертый такой релиз с нового альбома "После зла". Получается, что каждую новую песню вам сразу хочется переделать? Или, переслушивая альбом, неугомонно задумываетесь о том, как он еще мог бы прозвучать?

Илья Лагутенко: Мне действительно нравится идея слышать одну и ту же песню в разных вариантах. Есть мой вариант, а мог бы быть и другой. У меня до сих пор много демозаписей разных лет, которые не были опубликованы, потому что я так и не смог найти для них ту аранжировку, которая бы подходила мне. Это как раз тот момент, когда выдохся раньше, чем успел закончить. Лучше начать заново, и может на следующий день…

Но другой исполнитель может увидеть все по-другому. Мне интересно жить в таком мире, где мы можем поддерживать друг друга и на уровне идей, и на уровне исполнения. Это не только песен касается, кстати.

На новом макси-сингле прозвучал уже и хип-хоп. Вы внимательно относитесь к этому стилю, уже и сами пробуете читать треки? Или рэп любят ваши подрастающие дочери, которые уже учатся играть на клавишных. Они-то и уговорили?

Илья Лагутенко: Я давно и с интересом слежу за российским хип-хопом, а свою первую рэп-коллаборацию - трек "Три раза" с группой "Факт", мы осуществили еще 20 лет назад. И мне кажется, что и по сегодняшним мерками это весьма убедительная работа.

А что касается девочек, то они слушают много разной музыки и порой знакомят меня с чем-то новым. Но интересуют их и обычные "девчачьи" дела - куклы, зеркальца и тому подобное. И они очень активные и спортивные - в этом они в маму (улыбается).

Когда гитары нет

Илья Лагутенко - очень разносторонний человек. Он любит аудиокниги и подкасты: а недавно на сервисе Bookmate Originals он озвучил экопредостережение "Необитаемая земля". Ну а в середине зимы стал одним из кураторов выставки, посвященной 20-летию Московского музея современного искусства.