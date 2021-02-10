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10.02.2021 17:52
Рубрика: Общество

Генетики рассказали, почему иммунная защита не помогает против COVID-19

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Питтсбургского университета нашли объяснение появлению новых штаммов коронавируса. Они возникают из-за мутаций в гене, которые происходят из-за того, что вирусу необходимо выжить.

Фото: AP Photo/Elaine Thompson
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Как известно, при попадании чужеродного белка в организм на него сразу же реагируют иммунные клетки. Они синтезируют антитела, способные распознать вирус. Если вирусный белок оперативно видоизменится, то он станет невидимым для иммунной системы на некоторое время. Новые антитела уже учтут эти изменения в вирусном пришельце, чтобы нейтрализовать его. Поэтому вирус быстро мутирует.

Как сообщают ученые, издав по результатам своих исследований статью в издании Science, разные вирусы имеют разную способность к мутации. Например, вирус ВИЧ мутирует очень быстро, поэтому иммунная система почти не может его догнать - поэтому против него до сих пор нет вакцины. SARS-CoV-2 не столь быстр, но то, как он меняется, есть ли какие-то закономерности в том, как появляются новые штаммы - важный вопрос, который нужно решить исследователям в ближайшее время.

А то, что такие закономерности существуют, ученые убедились на примере двух онкологических больных. Из-за ослабленного иммунитета они болели очень долго - 74 дня. Ученые проследили, как может измениться вирус у одного и того же больного, как в его РНК появлялись делеционные мутации. Затем были проанализированы последовательности РНК из вирусов SARS-CoV-2, собранных в разных странах по всему миру. После чего стало ясно, что новые варианты вируса появляются независимо в разных частях света.

Чаще всего мутации происходили в гене белка S (спайкового белка), от которого пошло название инфекции: молекулы торчат из вирусной частицы наподобие шипов. Это облегчает проникновения вируса в клетку. И именно за белок S хватаются антитела. Чтобы его не "увидели" иммунные клетки, вирус и вынужден мутировать. Именно из-за подобной мутации возник "британский" штамм коронавируса, рассказали ученые.

К счастью, изменения в вирусном белке могут происходить до определенного момента, а сильная иммунная система успеет выработать антитела против новых штаммов мутировавшего вируса.

Наука Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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