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10.02.2021 14:05
Рубрика: Общество

Итоги испытаний вакцины Центра "Вектор" направлены в зарубежные журналы

Текст: Светлана Ментюкова

Центр "Вектор" Роспотребнадзора направил результаты первых двух фаз клинических испытаний своей вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" в зарубежные научные рецензируемые журналы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает информационное агентство "Интерфакс".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Центр "Вектор" Роспотребнадзора направил результаты клинических исследований вакцины фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы; их публикация ожидается в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в санитарном ведомстве, содержание данных публикаций даст ответ на большую часть вопросов мирового научного сообщества о вакцине.

"Обнародование результатов в русскоязычных научных изданиях до выхода соответствующих международных публикаций не представляется целесообразным в силу их эксклюзивности и значимости для широкого круга потенциально заинтересованных лиц. Предполагаем, что содержание упомянутых публикаций даст ответ на большую часть вопросов научного сообщества", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), разрабатывает вакцину "ЭпиВакКорона" на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Регистрационное удостоверение №ЛП-006504 выдано 13 октября 2020 года Завершено пострегистрационное клиническое исследование вакцины (возраст 60+), продолжаются исследования с участием 3 тыс. добровольцев 18+. В гражданский оборот введено 6 серий вакцины общим количеством 43,3 тыс. доз.

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