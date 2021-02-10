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10.02.2021 19:35
Рубрика: Власть

Посудите в младшем классе

К судьям начали применять новое наказание: снижение в классе
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8380)
К судьям начали применять новое наказание: снижение в классе. Такая санкция серьезно бьет по карману судьи, так как от класса зависит и оклад, и служебные перспективы. Но при этом судья остается в строю.

Правда, пока такая мера применяется достаточно редко. Как сообщил заместитель председателя Верховного суда России, председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков, за год понижением в классе были наказаны двое судей. Новость прозвучала на большом совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, которое в режиме онлайн проходит в Москве.

Фото: iStock
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Напомним, для судей предусмотрено 10 квалификационных классов - с девятого (низший) по первый - плюс высший класс. Классы соответствуют определенным уровням судов. Например, судьями Верховного суда России могут быть судьи первого и высшего классов. Наказание будет применяться, если раньше судью уже привлекали к дисциплинарному взысканию. Кроме понижения в классе для судей, совершивших дисциплинарные нарушения, есть еще три наказания: замечание, предупреждение и досрочное прекращение полномочий. Как рассказал Сергей Рудаков, за год региональные квалификационные коллегии судей привлекли к дисциплинарной ответственности 148 людей в мантии. При этом были прекращены полномочия 20 судей.

Принципиальный момент: судья не может быть привлечен к ответственности за точку зрения, которую он высказал при отправлении правосудия, даже если она была ошибочной. Как всякий живой человек, судья иногда может ошибиться. Непростительно человеку в мантии судить не по совести или нечестно. Если же ошибка произошла из-за неверной оценки доказательств или неправильного применения правовых норм, судью поправят, но не накажут. Хотя для судьи это, безусловно, повод поработать над повышением своей квалификации.

Зато в социальных сетях судьи должны проявлять немалую осторожность. На это особо обратил внимание Сергей Рудаков.

По его словам, судьям не следует в соцсетях высказываться о незавершенных судебных делах и о политике. Также людям в мантиях нельзя давать в Сети юридических консультаций.

Сергей Рудаков отметил, что сейчас судьи часто регистрируются в соцсетях, общаются там с семьей и друзьями, высказываются о происходящих событиях.

Судье надо проявлять особую осторожность в соцсетях: нельзя, в частности, высказываться о политике, комментировать незавершенные процессы 

"Судья должен учитывать, чтобы его действия не умаляли авторитет судебной власти и не подрывали доверия к правосудию... Запретить судьям пользоваться ими невозможно, да и не надо этого делать, но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время", - заявил зампред Верховного суда России.

Он напомнил, что любая неосмотрительная запись, фото или видео могут нанести ущерб репутации.

Тем более что в Сети немало любителей раздуть скандал по малейшему, даже надуманному поводу.

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