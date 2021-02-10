Как белорусу в России сделать прививку от коронавируса?

Первым делом мы позвонили на "горячую линию" по COVID-19 по единому федеральному номеру 122. Вежливый оператор пояснил, что белорусы, постоянно проживающие в Москве и имеющие вид на жительство и полис обязательного медицинского страхования, могут, как и россияне, свободно сделать бесплатную прививку. Если есть прикрепление к конкретной поликлинике, можно записаться на вакцинацию онлайн или по телефону. Если же такого прикрепления нет, то необходимо выбрать для себя удобную поликлинику из тех, которые участвуют в программе массовой вакцинации. Их список и телефоны можно отыскать на сайте.
Кроме того, сейчас в Москве без предварительной записи можно сделать прививку в выездных пунктах вакцинации: во флагманском офисе "Мои документы" Центрального административного округа, в ГУМе, "Геликон-опере", фуд-молле "ДЕПО" и в нескольких торговых центрах.
Если вида на жительство и ОМС нет, но гражданин Беларуси работает в Москве и у него имеется регистрация, прививку ему сделают в мобильных пунктах или в поликлинике, участвующей в программе вакцинации.
Особый случай, если белорус в Москве не работает, регистрации и ОМС у него нет, а из документов только национальный паспорт. В таком случае ему прямая дорога в ГУМ на Красной площади!
Да, прививку ему могут сделать в этом магазине. Заранее записываться не требуется, живая очередь.
Чтобы увидеть весь этот процесс своими глазами, отправляемся в главный универмаг Москвы. Вакцинация здесь организована на третьем этаже.
Консультанты поясняют нам, что укол делают препаратом "Спутник V". Вакцинация состоит из двух компонентов: сначала один укол, через три недели - второй. Получившего первую дозу препарата на вторую записывают автоматически. Важно знать: получить вторую дозу надо будет здесь же. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Консультанты заверили нас, что здесь никому не отказывают. Кстати, белорусы уже обращались и успешно прошли вакцинацию. Так что их здесь ждут!
Заводим разговор с пенсионеркой Валентиной Петровной. Ей организация процесса понравилась: ничего лишнего, все очень удобно - нужно лишь заполнить анкету, в которой указать данные о здоровье, и подписать документ о добровольном согласии на вакцинацию.
- Пришлось немного посидеть в очереди, где-то минут сорок, зато после прививки угощают фирменным гумовским мороженым, - поделилась впечатлениями Валентина Петровна.
Сама процедура занимает 10-15 минут. Еще полчаса после укола надо провести под врачебным наблюдением. А затем на протяжении трех дней отказаться от физических нагрузок, не ходить в баню и бассейн, не тереть мочалкой место укола и желательно не употреблять алкоголь.
Сделать прививку можно человеку в возрасте от 18 лет. Вакцина противопоказана беременным и кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. Мобильные бригады врачей работают в ГУМе с 10.00 до 21.00.