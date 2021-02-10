Как белорусу в России сделать прививку от коронавируса?

Чтобы увидеть процесс вакцинации своими глазами, наши репортеры отправились на третий этаж главного универмага российской столицы. Роман Щербенков

Первым делом мы позвонили на "горячую линию" по COVID-19 по единому федеральному номеру 122. Вежливый оператор пояснил, что белорусы, постоянно проживающие в Москве и имеющие вид на жительство и полис обязательного медицинского страхования, могут, как и россияне, свободно сделать бесплатную прививку. Если есть прикрепление к конкретной поликлинике, можно записаться на вакцинацию онлайн или по телефону. Если же такого прикрепления нет, то необходимо выбрать для себя удобную поликлинику из тех, которые участвуют в программе массовой вакцинации. Их список и телефоны можно отыскать на сайте.

Кроме того, сейчас в Москве без предварительной записи можно сделать прививку в выездных пунктах вакцинации: во флагманском офисе "Мои документы" Центрального административного округа, в ГУМе, "Геликон-опере", фуд-молле "ДЕПО" и в нескольких торговых центрах.

Если вида на жительство и ОМС нет, но гражданин Беларуси работает в Москве и у него имеется регистрация, прививку ему сделают в мобильных пунктах или в поликлинике, участвующей в программе вакцинации.

Особый случай, если белорус в Москве не работает, регистрации и ОМС у него нет, а из документов только национальный паспорт. В таком случае ему прямая дорога в ГУМ на Красной площади!

Да, прививку ему могут сделать в этом магазине. Заранее записываться не требуется, живая очередь.

Чтобы увидеть весь этот процесс своими глазами, отправляемся в главный универмаг Москвы. Вакцинация здесь организована на третьем этаже.

Консультанты поясняют нам, что укол делают препаратом "Спутник V". Вакцинация состоит из двух компонентов: сначала один укол, через три недели - второй. Получившего первую дозу препарата на вторую записывают автоматически. Важно знать: получить вторую дозу надо будет здесь же. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Консультанты заверили нас, что здесь никому не отказывают. Кстати, белорусы уже обращались и успешно прошли вакцинацию. Так что их здесь ждут!

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность

Заводим разговор с пенсионеркой Валентиной Петровной. Ей организация процесса понравилась: ничего лишнего, все очень удобно - нужно лишь заполнить анкету, в которой указать данные о здоровье, и подписать документ о добровольном согласии на вакцинацию.

- Пришлось немного посидеть в очереди, где-то минут сорок, зато после прививки угощают фирменным гумовским мороженым, - поделилась впечатлениями Валентина Петровна.

Сама процедура занимает 10-15 минут. Еще полчаса после укола надо провести под врачебным наблюдением. А затем на протяжении трех дней отказаться от физических нагрузок, не ходить в баню и бассейн, не тереть мочалкой место укола и желательно не употреблять алкоголь.

К слову

Сделать прививку можно человеку в возрасте от 18 лет. Вакцина противопоказана беременным и кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. Мобильные бригады врачей работают в ГУМе с 10.00 до 21.00.