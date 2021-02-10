Беларусь и Россия на новом витке кооперации

Диалог белорусского и российского правительств активно продолжается. Вслед за серией телефонных переговоров 26 января в Москве встретились премьер-министры Роман Головченко и Михаил Мишустин. А уже третьего февраля в Минске Роман Головченко принимал российского вице-премьера Юрия Борисова, чтобы конкретизировать шаги по развитию сотрудничества в рамках Союзного государства. В частности, необходимо выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации, заявил белорусский премьер-министр:

- Именно промышленная кооперация станет тем фундаментом, на котором нам предстоит развивать взаимодействие. Россия была, остается и, я уверен, будет нашим ключевым партнером в военно-технической, промышленной, научно-технической сферах.

Точками совместного приложения усилий могут стать нефтегазохимия, автомобилестроение, производство электромобилей

На Россию приходится около половины белорусского внешнеторгового оборота. Поэтому диссонансом порой звучат предложения организовать в России параллельное производство профильной для Беларуси продукции, такой как тракторы или комбайны. В ходе визита Юрия Борисова расставлены важные акценты на этот счет:

- В России нет и не планируется мероприятий по замещению продукции белорусских предприятий. Правительство не собирается тратить деньги российского бюджета на дублирование той продукции, которую нам может поставить братская республика. Мы еще шире ставим вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где испытываем определенные трудности.

Юрий Борисов высказался за развитие взаимодействия в самых разных отраслях промышленности и научно-технической сферы. В команде, прибывшей в Минск, находился генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, пригласивший белорусские предприятия к участию в новых проектах автогиганта.

Скоро российские минпромторг, госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос" обсудят соответствующие предложения с аналогичными белорусскими структурами. Точками приложения усилий могут стать нефтегазохимия, автомобилестроение, производство электромобилей. В НАН Беларуси надеются, что российские ведомства ускорят выделение средств на создание нового белорусско-российского аппарата дистанционного зондирования Земли.

- Он будет на уровне мировых образцов, - сообщил "СОЮЗу" Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАНБ. - Завершен эскизный проект, идет разработка конструкторской документации за собственные средства. Используются и результаты союзных программ. На белорусскую сторону приходится треть работ.

КСТАТИ

На разработку и изготовление нового спутника понадобится 4-5 лет. Чтобы запустить его в космос на российском носителе, как планируется, в 2024-2025 годах, пора сделать в ее разработке следующий шаг.