Кипр 1 марта возобновит выдачу туристических виз россиянам

Дипломат напомнил, что с 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран. В том числе на остров смогут приезжать и граждане РФ. Поэтому республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян. Оформить документ можно онлайн.

Важный момент: прибывающие на Кипр иностранцы не будут обязаны отправляться на карантин. С 1 марта Кипр разделит страны мира на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом в них. Представителям стран "красной категории" понадобятся ПЦР-тест для въезда (не ранее чем за 72 часа до поездки). Нужно будет сделать тест и по прибытии. Гражданам из стран из "оранжевой" зоны потребуется только тест для въезда. А вот туристам из стран "зеленой зоны" предоставлять тесты вообще будет не нужно.

Тесты на коронавирус перед поездкой туристы должны делать за свой счет. А вот выборочное тестирование пассажиров по прилету станет бесплатным.

Кроме того, все прибывающие на Кипр должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.

В конце прошлого года грузопассажирские рейсы в Ларнаку возобновил "Аэрофлот", они выполняются по средам и воскресеньям.